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Europa

Nie żyje król Norwegii. Harald V miał 89 lat

W wieku 89-lat zmarł najstarszy panujący monarcha w Europie, król Norwegii Harald V.

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Fot. Sámediggi - Sametinget za: Wikipedia CC 2.0
Fot. Sámediggi - Sametinget za: Wikipedia CC 2.0

Od blisko dwóch tygodni król Harald przebywał w szpitalu w Oslo, gdzie trafił z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W weekend pałac poinformował, że u monarchy potwierdzono infekcję bakteryjną krwi i podawane mu są antybiotyki. Wczoraj informowano o pogorszeniu się stanu jego zdrowia.

- „Z głębokim smutkiem informujemy, że Jego Królewska Mość król Harald zmarł dzisiaj. Król Harald odszedł spokojnie w Rikshospitalet w piątek 28 sierpnia o godz. 6.35”

- podał rano Dwór Królewski.

Harald V panował od 1991 roku. Następcą tronu zostanie książę Haakon.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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