Nie żyje król Norwegii. Harald V miał 89 lat

Od blisko dwóch tygodni król Harald przebywał w szpitalu w Oslo, gdzie trafił z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W weekend pałac poinformował, że u monarchy potwierdzono infekcję bakteryjną krwi i podawane mu są antybiotyki. Wczoraj informowano o pogorszeniu się stanu jego zdrowia.

- „Z głębokim smutkiem informujemy, że Jego Królewska Mość król Harald zmarł dzisiaj. Król Harald odszedł spokojnie w Rikshospitalet w piątek 28 sierpnia o godz. 6.35”

- podał rano Dwór Królewski.

Harald V panował od 1991 roku. Następcą tronu zostanie książę Haakon.