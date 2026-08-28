Warto przypomnieć, że 12 września Władysław Kosiniak-Kamysz informował w trakcie konferencji prasowej, że 11 września w Sejmie przekazał informację o 19 naruszeniach przestrzeni powietrznej:
„Później była informacja ze strony wojska, po kolejnej analizie, że mogło dojść do 21 naruszeń przestrzeni powietrznej”.
Sobkowiak-Czarnecka tymczasem w rozmowie na Kanale Zero poinformowała, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej:
„Przypomnijmy sobie noc dronową z 9 na 10 września zeszłego roku, kiedy w polskiej przestrzeni powietrznej było około 100 dronów”.
Czy tu również, jak w przypadku słów Pawła Zalewskiego, szef MON będzie tłumaczył się ze słów wiceminister?
100 🇷🇺 dronów wleciało do 🇵🇱 ❓️
MON informował o 20+.
Mamy więc tylko 2 możliwości.
Albo MON nas wtedy okłamał, albo Pani Sobkowiak bajdurzy bez ładu i składu nt. o którym nie ma zielonego pojęcia, zmyślając potrzebne jej cyferki na poczekaniu...
Tertium non datur...…
— Paweł Sokala (@PawelSokala) August 28, 2026
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