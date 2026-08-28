Warto przypomnieć, że 12 września Władysław Kosiniak-Kamysz informował w trakcie konferencji prasowej, że 11 września w Sejmie przekazał informację o 19 naruszeniach przestrzeni powietrznej:

„Później była informacja ze strony wojska, po kolejnej analizie, że mogło dojść do 21 naruszeń przestrzeni powietrznej”.

Sobkowiak-Czarnecka tymczasem w rozmowie na Kanale Zero poinformowała, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej:

„Przypomnijmy sobie noc dronową z 9 na 10 września zeszłego roku, kiedy w polskiej przestrzeni powietrznej było około 100 dronów”.

Czy tu również, jak w przypadku słów Pawła Zalewskiego, szef MON będzie tłumaczył się ze słów wiceminister?