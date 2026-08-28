Zwrotnikowy żar uderzy w Polskę jeszcze dzisiaj. Wygląda na to, że wakacje w kwestii temperatur zakończą się „z przytupem”. Wszystko to przez niż Raphaela, który przyniesie do naszego kraju gorące i suche powietrze z Afryki.

Gdzie będzie najgoręcej?

Na południu i zachodzie kraju termometry wskażą od 28 do 31 stopni Celsjusza. Ciepło będzie też w centrum – od 25 do 28 stopni. Najniższej temperatury synoptycy spodziewają się na Suwalszczyźnie – od 22 do 24 stopni Celsjusza.

Najwyższa temperatura spodziewana jest we Wrocławiu,który z 31 stopniami na termometrze ma być dziś biegunem ciepła. 29-30 stopni zaobserwują mieszkańcy Opola, Katowic czy Krakowa. 27-28 stopni będzie z kolei w Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze, Kielcach czy Toruniu. W Warszawie temperatura ma wynosić około 26 stopni.

W związku z prognozowanymi temperaturami, dziś od godziny 12 do 20 synoptycy wydali ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla województw: Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego.

Najpierw upał, potem burze i ulewy

Wieczorem i w nocy z kolei w wielu rejonach możemy się spodziewać burz i ulew. Zagrzmi przede wszystkim na zachodzie, południowym zachodzie oraz być może w centrum. Lokalnie mogą wystąpić ulewy – spaść może do 30 mm wody na metr kwadratowy. Wiatr może osiągnąć do 80 km/h – szczególnie na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Tatrach czy Bieszczadach.

⛈️ Prognoza burz na dziś | 28.08, godz. 08:00–20:00

Późnym popołudniem i wieczorem burze możliwe będą na zachodzie i północnym zachodzie Polski.



🌧️ Opady przeważnie do 15 mm, lokalnie możliwe około 25 mm.

💨 Porywy wiatru zwykle do 60 km/h, punktowo do 75 km/h.

🧊 Lokalnie… pic.twitter.com/vVmsRVfuUu — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 28, 2026