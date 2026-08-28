Dzień: piątek, 28 sierpnia 2026 Imieniny: Augustyna, Patrycji, Wyszomira

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Piątek XXI tygodnia okresu zwykłego

Wiara

Pomódl się dziś tą piękną modlitwą św. Augustyna!

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia.

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Wikipedia, domena publiczna / Pixabay
Wikipedia, domena publiczna / Pixabay · fot. Wikipedia, domena publiczna / Pixabay

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza, i ochroń mnie od wszelkiego zła szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów, stałość Męczenników, czystość Dziewic zasługi Wybranych.

Wezwania

Wyznajemy naszą wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, powtarzając: Wierzymy w Ciebie!

P.: Boże Ojcze Wszechmogący, który w Swej przedwiecznej mądrości stworzyłeś wszechświat i wciąż go odnawiasz.
W.: Wierzymy w Ciebie!

- Boże Ojcze, który z niepojętej miłości człowieka stałeś się we wszystkim do nas podobny prócz grzechu;
- Synu Boży, który życie oddałeś na krzyżu, aby zbawić ludzkość;
- Duchu Święty, który światłem Swoim obdzielasz ludzi przez wszystkie wieki;
- Duchu Święty, który tworzysz serca czyste i napełniasz je miłością.

P.: Niech będzie błogosławiona Święta Trójca nierozdzielna Jedność, albowiem uczyniła nad nami miłosierdzie Swoje. Amen.

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