Jak poinformował polityk:
„Dzisiaj Rada Miasta Gdańska głosami Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej przyjęła absurdalny apel. Jako radni PiS zagłosowaliśmy przeciwko”.
Dalej wyjaśnia, że wspomniany apel nazywa „absurdalnym”, ponieważ:
„[…] stawia na pierwszym miejscu rzekomo prześladowanych imigrantów, a pomija przestępstwa, także te z nienawiści, popełniane przez ludność napływową na Polkach i Polakach”.
Dalej zaznaczył:
„Dla jasności: wszystkim ludziom należy się elementarny szacunek, ale polskie państwo w pierwszej kolejności powinno bronić gospodarzy, czyli Polek i Polaków”.
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