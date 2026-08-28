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Imigranci ważniejsi od Polaków?! Gdański radny PiS: Skandal na sesji Rady Miasta!

„Skandal na sesji Rady Miasta Gdańska” – pisze na Facebooku gdański radny Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Skiba.

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Andrzej Skiba
Andrzej Skiba · fot. Zrzut ekranu (Youtube) - Strefa TV - Gdańsk Strefa Prestiżu

Jak poinformował polityk:

„Dzisiaj Rada Miasta Gdańska głosami Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej przyjęła absurdalny apel. Jako radni PiS zagłosowaliśmy przeciwko”.

Dalej wyjaśnia, że wspomniany apel nazywa „absurdalnym”, ponieważ:

„[…] stawia na pierwszym miejscu rzekomo prześladowanych imigrantów, a pomija przestępstwa, także te z nienawiści, popełniane przez ludność napływową na Polkach i Polakach”.

Dalej zaznaczył:

„Dla jasności: wszystkim ludziom należy się elementarny szacunek, ale polskie państwo w pierwszej kolejności powinno bronić gospodarzy,  czyli Polek i Polaków”.

Źródło: dam/Facebook

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