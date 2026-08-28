Jak poinformował polityk:

„Dzisiaj Rada Miasta Gdańska głosami Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej przyjęła absurdalny apel. Jako radni PiS zagłosowaliśmy przeciwko”.

Dalej wyjaśnia, że wspomniany apel nazywa „absurdalnym”, ponieważ:

„[…] stawia na pierwszym miejscu rzekomo prześladowanych imigrantów, a pomija przestępstwa, także te z nienawiści, popełniane przez ludność napływową na Polkach i Polakach”.

Dalej zaznaczył:

„Dla jasności: wszystkim ludziom należy się elementarny szacunek, ale polskie państwo w pierwszej kolejności powinno bronić gospodarzy, czyli Polek i Polaków”.