Pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w dniu 1 września każdego roku tradycją stała się uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych polskich Pocztowców. Tradycyjnie za te uroczystości była odpowiedzialna dyrekcja Poczty Polskiej. Od kilku lat tę rolę przejęło Miasto Gdańsk. Tymczasem kilka dni temu odpowiedzialny za to wydarzenie od strony sakralnej proboszcz parafii św. Brygidy, ks. Ludwik Kowalski otrzymał telefon z sekretariatu prezydent Gdańska, że tym razem Mszy świętej ma… nie być?!

Wiele wskazuje, że prezydent Gdańska wciąz może slyszeć słowa homilii bp. Wiesława Szlachetki, wygłoszonej 2 lata temu przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej: “Dzisiaj serca ludzkie kolonizuje nowa ideologia, którą najogólniej mozna nazwać neomarksizmem [...] nie można zgodzić się, aby jakikolwiek rząd w naszej Ojczyznie podejmował działania, by osłabiać ducha narodu [...] nie można zgodzić się na to, aby ci którzy napadli na naszą Ojczyznę, pisali jej historię, zgoda na to jest zdradą polskiej racji stanu, zdradą Ojczyzny. Nie można też sie zgodzić, aby przebaczenie rozumieć jako rezygnację z wojennych odszkodowań […] obowiązek zadośćuczynienia za masowe zbrodnie, za zniszczenia i kradzież ojczystych dóbr – to ewangeliczny postulat, którego żadna ideologia zmienić nie może”.

Czy te słowa mogą ranić prezydenta Gdańska, kimkolwiek byłby, czy tylko chodzi o to, by niemiecki konsul miał 1 września dobre samopoczucie na Placu Obrońców Poczty Polskiej, na którym jego rodacy mordowali?

Ksiądz proboszcz parafii św. Brygidy Ludwik Kowalski zadeklarował, iż mimo wszystko zorganizuje tzw. Mszę polową, podczas której będzie można wspólnie pomodlić się za pomordowanych przez niemieckich zbrodniarzy polskich Pocztowców.

Odnotujmy też,że pojawił się apel do patriotycznych środowisk (Narodowców, stowarzyszenia „Lwy Północy”, Konfederatów i Stowarzyszenia „Godność”) o solidarne stawienie się u stóp pomnika 1 września o godz. 12.00 w obronie MSZY ŚWIĘTEJ PRZY POMNIKU OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ!!!

Być może przed pomnikiem, po uroczystościach na Westerplatte, zechce pojawić sie Prezydent RP, by wziąć udział w Mszy polowej?