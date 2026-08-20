Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy podała, że poza ofiarami śmiertelnymi ranne zostały 33 osoby. Obie liczby mogą wzrosnąć – ratownicy wciąż usuwają skutki uderzeń i przeszukują budynki, które ucierpiały wskutek ataku.

Jak poinformowano, akcje ratunkowe mają miejsce w rejonie darnickim, sołomiańskim i swiatoszyńskim. Ukraińskie służby przekazały, że Rosja zaatakowała Kijów ciężkimi dronami, pociskami manewrującymi oraz rakietami balistycznymi. Na cel wzięto poza budynkami mieszkalnymi także sklepy czy placówki medyczne.

Jak już informowaliśmy wcześniej, w związku z atakami na zachodzie Ukrainy, Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy dwóch województw otrzymali alerty RCB związane z działaniami prewencyjnymi wojska.