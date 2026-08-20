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Ukraina

Bandyci Putina uderzyli w Kijów. Są ofiary

Kolejna dramatyczna noc dla Kijowa. W rosyjskim ataku powietrznym zginęło co najmniej sześć osób.

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Fot. screenshot: Facebook (Володимир Зеленський)/YouTube (NBC News)
Fot. screenshot: Facebook (Володимир Зеленський)/YouTube (NBC News) · fot. facebook.com/DSNS.GOV.UA

Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy podała, że poza ofiarami śmiertelnymi ranne zostały 33 osoby. Obie liczby mogą wzrosnąć – ratownicy wciąż usuwają skutki uderzeń i przeszukują budynki, które ucierpiały wskutek ataku.

Jak poinformowano, akcje ratunkowe mają miejsce w rejonie darnickim, sołomiańskim i swiatoszyńskim. Ukraińskie służby przekazały, że Rosja zaatakowała Kijów ciężkimi dronami, pociskami manewrującymi oraz rakietami balistycznymi. Na cel wzięto poza budynkami mieszkalnymi także sklepy czy placówki medyczne.

Jak już informowaliśmy wcześniej, w związku z atakami na zachodzie Ukrainy, Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy dwóch województw otrzymali alerty RCB związane z działaniami prewencyjnymi wojska.

 

Źródło: dam/niezalezna.pl

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