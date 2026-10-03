Dzień: sobota, 3 października 2026 Imieniny: Teresy, Heliodora, Jana

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Sobota XXVI tygodnia okresu zwykłego

Ukraina

Rosja uderza w przeprawy przez Dniepr. Kolejny most w Kijowie uszkodzony [Wideo]

Rosyjskie ataki coraz mocniej koncentrują się na kijowskich przeprawach przez Dniepr. W sobotę rano trafiony został Most Północny, jedna z kluczowych arterii łączących lewy i prawy brzeg ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały jezdnia oraz sieć trolejbusowa, a ruch z lewego na prawy brzeg został czasowo wstrzymany.

1 min czytania
Rosyjski atak na most w Kijowie
Rosyjski atak na most w Kijowie · fot. Screenshot - X - BLYSKAVKA

– Jezdnia i sieć trolejbusowa na Moście Północnym są uszkodzone. Ruch na moście z lewego na prawy brzeg jest obecnie zablokowany – poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Już trzy mosty uszkodzone w rosyjskich atakach

Najnowszy atak jest częścią serii uderzeń w kijowską infrastrukturę transportową. W poprzednich dniach rosyjskie drony wielokrotnie atakowały Most Południowy, a ruch był także ograniczany na innych przeprawach przez Dniepr. AP zwraca uwagę, że częściowe lub całkowite zamknięcie trzech mostów doprowadziło do poważnych utrudnień komunikacyjnych i może świadczyć o nowej taktyce Rosji, nastawionej na dezorganizowanie życia w stolicy.

Ma to szczególne znaczenie dla Kijowa, ponieważ ponad jedna trzecia mieszkańców miasta żyje na wschodnim brzegu Dniepru, podczas gdy większość instytucji, urzędów i miejsc pracy znajduje się po stronie zachodniej. Każde ograniczenie ruchu na mostach natychmiast powoduje gigantyczne korki i zakłócenia komunikacji.

Jak podkreślają eksperci, ataki Rosji są częścią szerszej kampanii przeciwko ukraińskiej infrastrukturze transportowej i energetycznej. Wraz ze zbliżającą się zimą rosną obawy, że Moskwa ponownie będzie próbowała uderzać w obiekty kluczowe dla codziennego funkcjonowania dużych miast.

Rosja utrzymuje, że nie atakuje celowo ludności cywilnej. Skutkiem ostatnich uderzeń jest jednak coraz większy paraliż komunikacyjny w ukraińskiej stolicy i rosnąca presja na jej infrastrukturę.

Źródło: mp/Associated Press, Wirtualna Polska, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej