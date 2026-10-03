– Jezdnia i sieć trolejbusowa na Moście Północnym są uszkodzone. Ruch na moście z lewego na prawy brzeg jest obecnie zablokowany – poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Już trzy mosty uszkodzone w rosyjskich atakach

Najnowszy atak jest częścią serii uderzeń w kijowską infrastrukturę transportową. W poprzednich dniach rosyjskie drony wielokrotnie atakowały Most Południowy, a ruch był także ograniczany na innych przeprawach przez Dniepr. AP zwraca uwagę, że częściowe lub całkowite zamknięcie trzech mostów doprowadziło do poważnych utrudnień komunikacyjnych i może świadczyć o nowej taktyce Rosji, nastawionej na dezorganizowanie życia w stolicy.

Ma to szczególne znaczenie dla Kijowa, ponieważ ponad jedna trzecia mieszkańców miasta żyje na wschodnim brzegu Dniepru, podczas gdy większość instytucji, urzędów i miejsc pracy znajduje się po stronie zachodniej. Każde ograniczenie ruchu na mostach natychmiast powoduje gigantyczne korki i zakłócenia komunikacji.

Jak podkreślają eksperci, ataki Rosji są częścią szerszej kampanii przeciwko ukraińskiej infrastrukturze transportowej i energetycznej. Wraz ze zbliżającą się zimą rosną obawy, że Moskwa ponownie będzie próbowała uderzać w obiekty kluczowe dla codziennego funkcjonowania dużych miast.

Rosja utrzymuje, że nie atakuje celowo ludności cywilnej. Skutkiem ostatnich uderzeń jest jednak coraz większy paraliż komunikacyjny w ukraińskiej stolicy i rosnąca presja na jej infrastrukturę.