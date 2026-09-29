3. Korpus: Rosjanie poddawali się całymi oddziałami

Jak przekazał 3. Korpus Armijny, ukraińskie wojska wyzwoliły Nowe, Ridkodub i Kateryniwkę, a także przywróciły kontrolę nad Karpiwką i Nowomychajliwką. W czasie trzeciego etapu operacji Ukraińcy mieli odzyskać 51 km kw. terenu, a od rozpoczęcia działań ofensywnych – łącznie 176 km kw.

Według dowódcy korpusu gen. bryg. Andrija Biłeckiego jednym z kluczowych elementów operacji było wprowadzenie przeciwnika w błąd co do głównego kierunku uderzenia.

„Wróg był przekonany, że głównym kierunkiem ataku jest Szandrygołowe – Zielona Dolina” – powiedział Biłecki. Jak dodał, rosyjskie dowództwo zużywało tam swoje rezerwy w kontratakach, podczas gdy właściwe uderzenie zostało skierowane na miejscowość Nowe.

Ukraińcy twierdzą również, że w czasie walk straty rosyjskie miały wynieść około 2 tys. żołnierzy, a ponad 250 wojskowych dostało się do niewoli.

„Rosjanie poddawali się całymi oddziałami wraz z oficerami, pilotami i artylerzystami” – przekazał 3. Korpus Armijny.

Według ukraińskiego dowództwa do przełamywania silnie umocnionych pozycji wykorzystano również stare transportery BTR-60 przerobione na bezzałogowe pojazdy kamikadze. Informacje o pięciu odzyskanych miejscowościach i ponad 250 jeńcach podało kilka ukraińskich mediów, wszystkie jednak opierają się przede wszystkim na komunikatach 3. Korpusu.