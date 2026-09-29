Różański w 2023 roku startował w okręgu nr 20 obejmującym Zieloną Górę oraz powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski. Był kandydatem Polski 2050 w ramach paktu senackiego i zdobył 104 047 głosów, czyli 59,15 proc. Po późniejszym rozłamie w Polsce 2050 przeszedł jednak do senackiego ugrupowania NOWA Polska-Centrum, co dziś komplikuje rozmowy o jego następcy.

Polska 2050 wskazuje kandydatkę. „Zdecyduje premier”

Polska 2050 zgłosiła do walki o mandat wiceminister edukacji Izabelę Ziętkę. Posłanka Maja Nowak przekonuje, że przy podziale okręgów w 2023 roku miejsce to zostało przypisane właśnie jej partii.

– To było miejsce przypisane nie do Trzeciej Drogi, tylko do Polski 2050 i to my wskazywaliśmy kandydata, czyli Mirosława Różańskiego. Dlatego dzisiaj również wskazaliśmy swojego kandydata i będzie to Izabela Ziętka, wiceminister edukacji – powiedziała Nowak.

Jak dodała, kandydatura została zgłoszona zarówno przez władze krajowe Polski 2050, jak i struktury lubuskie. Rozmowy liderów już się odbyły, ale ostatecznego porozumienia nadal nie ma.

– Na pewno zdecyduje o tym premier – stwierdziła Maja Nowak, odnosząc się do roli Donalda Tuska w negocjacjach.

Posłanka Polski 2050 ostrzegła przy tym, że niewystawienie kandydata zgodnie z dotychczasowym podziałem mogłoby zostać potraktowane jako odejście od zasad paktu senackiego.

– Chyba że nasi koalicjanci postanowią teraz zerwać umowę. Liczę jednak na to, że pakt senacki pozostanie – powiedziała.

Prezydent Karol Nawrocki formalnie zarządził wybory uzupełniające na 22 listopada. Konieczność ich przeprowadzenia wynika ze śmierci gen. Mirosława Różańskiego 24 sierpnia.