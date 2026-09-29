Sprawa obejmuje m.in. paserstwo luksusowych samochodów, działania prowadzące do zniszczenia dwóch pojazdów oraz naruszenie nietykalności i znieważenie policjantów. Sportowiec konsekwentnie odrzuca zarzuty i zapowiada apelację.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach skazał Mameda Ch. na łączną karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz 280 tys. zł grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa dotyczy m.in. samochodów pochodzących z przestępstw, którymi obracano w Polsce i Czechach. Wśród pojazdów wymienianych w postępowaniu znalazły się luksusowe modele BMW oraz Porsche.

Co sąd zarzucił gwiazdorowi MMA?

Sąd uznał Mameda Ch. za winnego części zarzucanych mu czynów. Poza sprawami dotyczącymi samochodów chodzi również o wydarzenia z Rybnika z 2017 roku, gdzie zniszczono dwa auta. Sąd zobowiązał zawodnika do naprawienia szkód na rzecz właścicieli pojazdów.

Kolejny wątek dotyczy wydarzeń z Olsztyna z 2018 roku. Mamed Ch. został uznany za winnego naruszenia nietykalności policjanta oraz znieważenia funkcjonariuszy. Jednocześnie sąd uniewinnił go od zarzutu nielegalnego posiadania broni.

Zawodnik od początku nie przyznaje się do winy i podkreśla, że orzeczenie nie kończy sprawy.

– Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nie jest prawomocny. Przyjąłem go do wiadomości, ale jest to rozstrzygnięcie, z którym nie mogę się zgodzić – oświadczył po ogłoszeniu wyroku.

Zapowiedział również złożenie apelacji.

– Od początku konsekwentnie przedstawiałem swoje stanowisko i nadal czuję się niewinny – podkreślił.

Mamed Ch. deklaruje, że liczy na ponowne dokładne zbadanie wszystkich okoliczności przez sąd drugiej instancji.

Postępowanie jest częścią znacznie większej sprawy dotyczącej m.in. obrotu samochodami pochodzącymi z przestępstw. Prokuratura informowała wcześniej, że w całym śledztwie zarzuty przedstawiono kilkudziesięciu osobom, a odzyskane pojazdy miały wartość około 1,2 mln zł.

O tym, czy nieprawomocny wyrok wobec byłego mistrza KSW zostanie utrzymany, zdecyduje sąd odwoławczy.