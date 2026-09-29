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Tragedia w kujawsko-pomorskim. Nie żyje 5-latka, na którą runęło ogrodzenie – sprawę badają policja i prokuratura

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Na pięciolatkę będącą na spacerze z ojcem runęło betonowe ogrodzenie. Niestety dziewczynka zmarła.

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Policja, radiowóz, zdj. ilustracyjne via Pixabay com.jpg
Policja, radiowóz, zdj. ilustracyjne via Pixabay com.jpg

Sprawę bada obecnie prokuratura i policja. Do wypadku doszło w minioną niedzielę w Lipnie. Ojciec dziecka według relacji „Gazety Pomorskiej” miał wejść na betonowe ogrodzenie by zerwać orzechy, ale jeden z elementów nie wytrzymał, spadł i przygniótł dziecko.
Dziewczynkę do szpitala zawiózł świadek. Lekarze nie byli jednak w stanie uratować jej życia. Okazało się też, że jej ojciec miał we krwi ponad 3 promile alkoholu.

Źródło: rmf24.pl

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