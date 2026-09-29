Sprawę bada obecnie prokuratura i policja. Do wypadku doszło w minioną niedzielę w Lipnie. Ojciec dziecka według relacji „Gazety Pomorskiej” miał wejść na betonowe ogrodzenie by zerwać orzechy, ale jeden z elementów nie wytrzymał, spadł i przygniótł dziecko.

Dziewczynkę do szpitala zawiózł świadek. Lekarze nie byli jednak w stanie uratować jej życia. Okazało się też, że jej ojciec miał we krwi ponad 3 promile alkoholu.