2. Wczoraj z kolei zaprezentował filmik o rozliczeniach , w którym najpierw cytuje wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”, jak to ona rusza powoli, ospale, ale się w końcu rozpędza i to porównuje z rozliczeniami poprzedników. I cytuje dane od ministra Żurka „314 spraw w toku, w 152 sprawach postawiono zarzuty 678 podejrzanym i tych zarzutów jest prawie 1600” i wprawdzie nie ma ani jednego wyroku skazującego, ale zdaniem premiera, ma zadowolić Polaków, po blisko już 3 latach rządzenia jego ekipy. Oczywiście tego rodzaju nagrania są życzliwie przyjmowane przez tych najbardziej radykalnych zwolenników rządu Tuska, spod różnych znaków takich jak: Silni Razem, Sok z Buraka, Obywateli RP, czy Komitet Obrony Demokracji, ale większość Polaków, zapewne coraz bardziej irytują.

3. Tusk niestety już dawno zapomniał o rozliczeniu, ale ze swoich obietnic wyborczych ,które tak hojnie ogłaszał w kampanii wyborczej, a czego zwieńczeniem, był program „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządzenia”. o 3 lata udało się ich zrealizować zaledwie kilkanaście, w tym takie, jak wybór Rzecznika Praw Dziecka i akurat w tym przypadku po skandalu z bezprawnym odebraniem dzieci przypadkowej rodzinie, najchętniej rządzący wycofaliby się z tej zrealizowanej obietnicy. Natomiast te sztandarowe, jak kwota wolna w wysokości 60 tys zł w podatku PIT, okazały się klasycznym oszustwem wyborczym, bo teraz już wiemy, że akurat ta obietnica była składana z przekonaniem, że nie będzie realizowana.

4. Aby realizację tej obietnicy wyborczej uprawdopodobnić w kampanii wyborczej przygotowano specjalny spot wyborczy w udziałem czołowych polityków Platformy, a jednym z nich był obecny minister finansów Andrzej Domański. Otóż właśnie on informował w tym spocie, że wprowadzenie przez przyszły rząd Platformy kwoty wolnej w PIT w wysokości 60 tys zł, spowoduje, że emerytury do 5 tys zł miesięcznie, a płace do 6 tys zł, będą zwolnione z tego podatku. Po tym jak Tusk został premierem , a Domański ministrem finansów, zaledwie niecały rok później, rząd przyjął tzw. plan budżetowo- strukturalny, który wysłał do Komisji Europejskiej i w którym między innymi zobowiązano się do nie podnoszenia ani kwoty wolnej , ani progów podatkowych i to do roku 2028 włącznie.

5. Ale nie tylko o nie rozliczanie się z obietnic wyborczych chodzi, ekipa Tuska swoją nieodpowiedzialną polityką, doprowadziła do ruiny finanse publiczne, co będzie skutkowało, koniecznością cięć wydatków budżetowych już po utracie władzy przez koalicję 13 grudnia. Przypomnijmy, że przedłożenie przez rząd Tuska już 4. budżetu z deficytem prawie 300 mld zł, to wręcz wymowne podsumowanie 4-letniej kadencji koalicji 13 grudnia, bowiem sama suma deficytów budżetowych to 1, 040 mld zł, a długu publicznego związanego z ich realizacją ponad 1,5 bln zł, czyli niewiele mniej, niż wszystkie rządy od 1989 roku do 2023. W zaledwie 4 lata rząd Tuska, zadłuża nas na kwotę podobną do tej na jaką zadłużyły nas wszystkie rządy przez 34 lata i ten fakt powinien być wręcz dzwonem alarmowym dla wszystkich Polaków niezależnie od poglądów politycznych.

6. Co więcej mamy do czynienia z gwałtownym narastaniem długu, jeszcze w 2025, było to ok 0,9 mld zł dziennie, w tym roku będzie to już zdecydowanie ponad 1 mld zł dziennie, w lipcu tylko dług Skarbu Państwa, wzrastał aż o 1,86 mld zł dziennie, bowiem przyrósł aż o 53 mld zł. Równie gwałtownie rosną koszty jego obsługi, w tym roku tylko obsługa długu SP, to 90 mld zł w następnym to już 107 mld zł, a całego długu ok 120 mld zł, to więcej niż wydajemy z budżetu na wojsko, bowiem w tym roku z części 29, mamy wydać na wojsko ok 118 mld zł. Obniżka ratingu naszego kraju przez Moody's do najniższego poziomu A3 w ostatnich dniach, ten proces jeszcze nasili, bowiem zarówno pożyczanie, aby pokryć deficyt budżetowy, jak i rolowanie starego długu stanie się jeszcze droższe niż do tej pory. Już w tej chwili oprocentowanie naszych obligacji 10-letnich sięga aż 6,4% a przez wiele ostatnich miesięcy utrzymywało się na poziomie niewiele wyższym niż 5%, co przy konieczności pożyczania setek miliardów złotych będzie powodowało gwałtowny przyrost kosztów obsługi długu.

7. A więc Tusk chce ciągle rozliczać poprzedników, a o rozliczeniu się ze swoich obietnic wyborczych, najchętniej by szybko zapomniał, ale Polacy zapomnieć nie chcą, a niektóre z tych obietnic, wręcz natrętnie przypomina życie. W sytuacji kiedy na stacjach benzynowych ceny benzyny przekroczyły już 8 zł, a oleju napędowego 9 zł za litr, kierowcy , rolnicy , przedsiębiorcy, czekają na paliwo po 5,19 zł, co miało być dokonane jedną decyzją, gdy tylko Tusk zostanie premierem. Niestety nie zostało dokonane, a teraz winnym wysokich cen paliw, ma być prezydent Nawrocki, bowiem nie che podpisać niezgodnej z Konstytucją RP ustawy, a Tusk wszelkimi możliwymi sposobami, chce na nim to wymusić. „Wyjechanie” z rozliczeniami w takim momencie ma na celu odwrócenie uwagi Polaków od wszystkich tych problemów, ale chyba usatysfakcjonuje tylko Silnych Razem, bo wszyscy pozostali coraz bardziej odczuwają fatalne skutki rządów Tuska w zasadzie w każdej dziedzinie życia.