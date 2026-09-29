Ewakuacja dotyczyła przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Zosinie. Odprawy wznowiono około godziny 17:20. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że dron odrzutowy spadł około 2 kilometrów od przejścia w Dorohusku i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali jednak alert o możliwym zagrożeniu z powietrza, który odwołano po kilkunastu minutach. Łącznie do 21 RCB wydano trzy takie alerty.

Sztab kryzysowy zwołał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Zadecydowano o pozostawaniu służb w stanie podwyższonej gotowości i podwojeniu obsady Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak podkreślał Komorski:

„Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Śledzimy komunikaty również z terenu Ukrainy”.