Ewakuacja dotyczyła przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Zosinie. Odprawy wznowiono około godziny 17:20. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że dron odrzutowy spadł około 2 kilometrów od przejścia w Dorohusku i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali jednak alert o możliwym zagrożeniu z powietrza, który odwołano po kilkunastu minutach. Łącznie do 21 RCB wydano trzy takie alerty.
Sztab kryzysowy zwołał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Zadecydowano o pozostawaniu służb w stanie podwyższonej gotowości i podwojeniu obsady Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak podkreślał Komorski:
„Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Śledzimy komunikaty również z terenu Ukrainy”.
Uderzenie rosyjskiego drona przy polskiej granicy. Zwołano sztab kryzysowy
Kolejna prowokacja ze strony Rosji. Wczoraj zaledwie dwa kilometry od polsko-ukraińskiej granicy uderzył dron. Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa przekazał, że słychać było eksplozję i widać czarny dym. W związku z tym konieczne okazało się zarządzenie ewakuacji, a wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy.
Ewakuacja dotyczyła przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Zosinie. Odprawy wznowiono około godziny 17:20. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że dron odrzutowy spadł około 2 kilometrów od przejścia w Dorohusku i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Źródło: PAP,niezalezna.pl
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