Dzień: wtorek, 29 września 2026 Imieniny: Michała, Gabriela, Rafała

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XXVI tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Uderzenie rosyjskiego drona przy polskiej granicy. Zwołano sztab kryzysowy

Kolejna prowokacja ze strony Rosji. Wczoraj zaledwie dwa kilometry od polsko-ukraińskiej granicy uderzył dron. Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa przekazał, że słychać było eksplozję i widać czarny dym. W związku z tym konieczne okazało się zarządzenie ewakuacji, a wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy.

1 min czytania
Drogowe przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin, widok od strony polskiej
Drogowe przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin, widok od strony polskiej · fot. Rakoon via Wikipedia, CC0

Ewakuacja dotyczyła przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Zosinie. Odprawy wznowiono około godziny 17:20. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że dron odrzutowy spadł około 2 kilometrów od przejścia w Dorohusku i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali jednak alert o możliwym zagrożeniu z powietrza, który odwołano po kilkunastu minutach. Łącznie do 21 RCB wydano trzy takie alerty.
Sztab kryzysowy zwołał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Zadecydowano o pozostawaniu służb w stanie podwyższonej gotowości i podwojeniu obsady Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak podkreślał Komorski:
„Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Śledzimy komunikaty również z terenu Ukrainy”.

Źródło: PAP,niezalezna.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej