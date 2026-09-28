– Lansowanie teorii o zagrożeniu wojną jest rozwiązaniem wielu problemów, zwłaszcza dla słabego rządu – stwierdził były premier.

Miller poszedł jeszcze dalej, przekonując, że rosyjskiej napaści na Polskę nie będzie.

– Żadnej napaści Rosjan nie będzie – powiedział.

Wtedy Mazurek ironicznie nawiązał do oskarżeń, które od lat pojawiają się pod adresem byłego szefa SLD.

– Brał od ruskich pieniądze, przywoził je w walizkach, te ruble. Ja to wiem – powiedział dziennikarz w wyraźnie ironicznym tonie.

Miller zareagował natychmiast.

– Jak pan tego nie cofnie, to spotkamy się w sądzie – ostrzegł.

Mazurek odpowiedział, że niczego cofać nie zamierza, ponieważ – jak tłumaczył – przywoływał jedynie kierowane wobec Millera oskarżenia. Po chwili wymiana zdań przybrała już bardziej żartobliwy charakter.

– Jeszcze chwila i spotkamy się w sądzie – powtórzył Miller.

– My się nie będziemy spotykać w żadnym sądzie – odpowiedział Mazurek.

– Dlaczego? Nie lubi pan sądu? – zakończył były premier.

Miller w ostatnich miesiącach wielokrotnie krytycznie wypowiadał się o władzach Ukrainy i polskiej polityce wobec Kijowa. Z tego powodu część polityków zarzuca mu powielanie narracji korzystnych dla Kremla. Katarzyna Piekarska z KO mówiła niedawno, że nie rozumie obecnej postawy byłego premiera, a TVN24 zwracał uwagę, że część jego wypowiedzi pokrywa się z tezami rosyjskiej propagandy. Sam Miller odrzuca zarzuty o prorosyjskość i przedstawia swoje stanowisko jako wynik oceny polskiego interesu.