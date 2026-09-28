Prezes PiS: Mieszkańcy Krakowa chcą zmiany

Najsilniejszy wynik we wczorajszych wyborach na prezydenta Krakowa uzyskał założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała (36,38 proc.), który w II turze spotka się z popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską (29,91 proc.). Kandydat PiS Michał Drewnicki uplasował się na trzeciej pozycji (17,5 proc.).

Rezultat głosowania skomentował w czasie konferencji prasowej w Kielcach prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „Jeżeli chodzi o ocenę wyborów, nasz wynik jest zdecydowanie dobry, zarówno ten, jeżeli chodzi o pana Drewnickiego, lepszy niż ogromna większość sondaży i przeliczalny na lepszy znacznie niż ta przeciętna obecnie w sondażach, wynik Prawa i Sprawiedliwości, gdyby tego rodzaju operacji dokonać. To jest operacja stosunkowo prosta, można te proporcje pokazać, że mamy więcej, niż pokazują sondaże i to jest różnica wyraźna”

- powiedział.

Dalej zwrócił uwagę, iż wynik głosowania dowodzi, że mieszkańcy Krakowa chcą zmiany.

- „Jeżeli chodzi o wynik pana Gibały, to– szczególnie jeżeli połączyć te dwa wyniki, bo to łącznie jest przeszło 50 proc. – dążenie do zmiany jest bardzo wyraźne. Nie potrafię ocenić motywacji tych, którzy głosowali na innych kandydatów, ale sądzę, że przynajmniej część z nich też chce daleko idącej zmiany”

- podkreślił.