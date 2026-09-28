Zestrzeliwanie rosyjskich dronów. MON zmienia procedury

Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ta konieczność zostanie zniesiona.

- „Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania do obiektów wlatujących do nas od strony Rosji, zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem – i identyfikację wizualną – na tak zwaną identyfikację pozytywną”

- powiedział wiceminister Tomczyk.

Wskazał, że to rozwiązanie właściwe zazwyczaj dla wojny lub stanu wojennego.

- „Natomiast w związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów i na rzecz bezpieczeństwa państwa”

- wyjaśnił.