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Polska

Zestrzeliwanie rosyjskich dronów. MON zmienia procedury

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował o zmianie procedur dotyczących zestrzeliwania samolotów i bezzałogowców wlatujących w polską przestrzeń powietrzną z kierunku Rosji.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info)

Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ta konieczność zostanie zniesiona. 

- „Ministerstwo Obrony Narodowej zmieni procedury strzelania do obiektów wlatujących do nas od strony Rosji, zamieniając to, co w czasie pokoju jest standardem – i identyfikację wizualną – na tak zwaną identyfikację pozytywną”

- powiedział wiceminister Tomczyk.

Wskazał, że to rozwiązanie właściwe zazwyczaj dla wojny lub stanu wojennego. 

- „Natomiast w związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów i na rzecz bezpieczeństwa państwa”

- wyjaśnił.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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