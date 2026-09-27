Dzień: poniedziałek, 28 września 2026 Imieniny: Wacława, Marka, Tymona

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXVI tygodnia okresu zwykłego

Polska

Wybory w Krakowie: zwycięstwo Gibały, ale nie obędzie się bez II tury

Dzisiaj odbyła się I tura przedterminowych wyborów w Krakowie, do których doszło w wyniku odwołania w drodze referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.

1 min czytania
Zwycięzca I tury wyborów Łukasz Gibała
Zwycięzca I tury wyborów Łukasz Gibała · fot. Łukasz Gibała - Facebook

O godz. 21 zamknięte zostały lokale wyborcze w Krakowie. Jak wskazują wyniki exit polls, w wyborach zwyciężył kandydat niezależny Łukasz Gibała, uzyskując 36,6 proc. głosów. 

Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską, która uzyskała 24,4 proc. głosów. 

Na trzeciej pozycji uplasował Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, na którego głos oddało 19,6 proc. Krakowian. 

Na dalszych pozycjach znajdują się:

  1. Aleksandra Owca z partii Razem – 8,7 proc.,
  2. Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy – 6,1 proc.,
  3. Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej – 4,2 proc.,
  4. Sławomir Pietrzyk z ugrupowania Socjaldemokracja Polska – 0,4 proc. 

Do przedterminowych wyborów doszło, ponieważ w majowym referendum przytłaczającą większością głosów został odwołany Aleksander Miszalski, mocno wspierany w kampanii wyborczej przez Donalda Tuska. 

Frekwencja w referendum wyniosła 29,99 proc. – był to rezultat wystarczający, aby wyniki referendum były wiążące. 

Do momentu wyłonienia nowego prezydenta Krakowa miastem tym zarządza tymczasowy komisarz Stanisław Kracik. 

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej