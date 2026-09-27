O godz. 21 zamknięte zostały lokale wyborcze w Krakowie. Jak wskazują wyniki exit polls, w wyborach zwyciężył kandydat niezależny Łukasz Gibała, uzyskując 36,6 proc. głosów.

Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską, która uzyskała 24,4 proc. głosów.

Na trzeciej pozycji uplasował Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, na którego głos oddało 19,6 proc. Krakowian.

Na dalszych pozycjach znajdują się:

Aleksandra Owca z partii Razem – 8,7 proc., Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy – 6,1 proc., Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej – 4,2 proc., Sławomir Pietrzyk z ugrupowania Socjaldemokracja Polska – 0,4 proc.

Do przedterminowych wyborów doszło, ponieważ w majowym referendum przytłaczającą większością głosów został odwołany Aleksander Miszalski, mocno wspierany w kampanii wyborczej przez Donalda Tuska.

Frekwencja w referendum wyniosła 29,99 proc. – był to rezultat wystarczający, aby wyniki referendum były wiążące.

Do momentu wyłonienia nowego prezydenta Krakowa miastem tym zarządza tymczasowy komisarz Stanisław Kracik.