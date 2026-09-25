Prezydent uczestniczył dziś w otwarciu strzelnicy w Bogutach-Piankach. Przy tej okazji wskazał na regulacje dot. dostępu do broni palnej.
- „Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni”
- zauważył.
W ocenie Karola Nawrockiego, nawet w Unii Europejskiej nasz kraj znajduje się na końcu pod względem dostępności obywateli do broni.
- „Zaledwie około 1 proc. obywateli RP ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie. Przechodziłem całą oficjalną procedurę dostępu do broni”
- powiedział.
Wobec tego prezydent wskazał na konieczność debaty.
- „Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w RP”
- stwierdził.
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