Prezydent uczestniczył dziś w otwarciu strzelnicy w Bogutach-Piankach. Przy tej okazji wskazał na regulacje dot. dostępu do broni palnej.

- „Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni”

- zauważył.

W ocenie Karola Nawrockiego, nawet w Unii Europejskiej nasz kraj znajduje się na końcu pod względem dostępności obywateli do broni.

- „Zaledwie około 1 proc. obywateli RP ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie. Przechodziłem całą oficjalną procedurę dostępu do broni”

- powiedział.

Wobec tego prezydent wskazał na konieczność debaty.

- „Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w RP”

- stwierdził.