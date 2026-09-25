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Polska

Polacy z większym dostępem do broni? Prezydent apeluje o debatę

Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o podjęcie debaty na temat rozszerzenia dostępu Polaków do broni. Głowa państwa zwraca uwagę, że nawet w Unii Europejskiej nasze społeczeństwo jest jednym z najbardziej rozbrojonych.

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Fot. Marek Borawski/KPRP za: X.com (@prezydentpl)
Fot. Marek Borawski/KPRP za: X.com (@prezydentpl)

Prezydent uczestniczył dziś w otwarciu strzelnicy w Bogutach-Piankach. Przy tej okazji wskazał na regulacje dot. dostępu do broni palnej.

- „Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni”

- zauważył.

W ocenie Karola Nawrockiego, nawet w Unii Europejskiej nasz kraj znajduje się na końcu pod względem dostępności obywateli do broni.

- „Zaledwie około 1 proc. obywateli RP ma dostęp do broni i potrafi się bronią obsługiwać. Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie. Przechodziłem całą oficjalną procedurę dostępu do broni”

- powiedział.

Wobec tego prezydent wskazał na konieczność debaty.

- „Jestem przekonany, że musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w RP”

- stwierdził.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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