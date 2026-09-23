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Tajemniczy obiekt pod Malborkiem. Trwa akcja służb

W okolicach Malborka służby poszukują tajemniczego obiektu latającego. „To działania prewencyjne” – podkreśla DO RSZ.

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Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej via Wikipedia
Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej via Wikipedia

O sprawie jako pierwszy poinformował portal RMF24.pl. 

- „Kilkudziesięciu żołnierzy WOT, policjantów i strażaków poszukiwało obiektu latającego, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. W poszukiwaniach brały udział też samoloty i śmigłowce”

- czytamy. 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznacza, że są to działania prewencyjne i nie ma pewności, czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Poszukiwania wszczęto, ponieważ radary pokazały obiekt poruszający się z prędkością wiatru, który nadleciał z obwodu królewieckiego. Mógł to być balon, ale też na przykład stado ptaków. Poszukiwania w miejscu, w którym obiekt zniknął z radarów będą kontynuowane jutro. 

- „Nie było to definiowane jako zagrożenie z uwagi na prędkość i kierunek tego obiektu. Stąd też takie, a nie inne decyzje i zapobiegawczo sprawdzamy teren”

- wyjaśnił w rozmowie z Interią rzecznik prasowy DO RSZ ppłk Jacek Goryszewski.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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