O zdarzeniu przy granicy z obwodem królewieckim, do którego doszło dziś o godz. 11:08, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

- „Śmigłowiec wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego. Naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość ok. 300 m i przebywał w niej przez 42 sekundy”

- czytamy w komunikacie.

Polskie siły poderwały myśliwce. W gotowości pozostawały naziemne środki obrony powietrznej, a obcy śmigłowiec był obserwowany przez systemy radiolokacyjne.

Jak zaznacza DO RSZ, „charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej”.

Wczoraj polskie myśliwce przechwyciły nad Morzem Bałtyckim rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Tego typu zdarzenia stają się codziennością.

- „To nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości”

- pisał po wczorajszej interwencji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.