Protestujący modlili się przed Bazyliką św. Piotra i nieśli transparent z nazwiskami dzieci, które – według organizatorów – zginęły w Gazie i południowym Libanie.

Manifestacja została zorganizowana przez sieć „Priests Against Genocide”, powstałą w sierpniu 2025 roku. Jej przedstawiciele podają, że skupia ona obecnie ponad 2,5 tys. księży i biskupów z pięciu kontynentów. Uczestnicy marszu posługiwali się określeniem „ludobójstwo” w odniesieniu do działań izraelskiej armii w Gazie. Izrael zdecydowanie odrzuca tę kwalifikację i podkreśla, że prowadzi działania przeciwko Hamasowi oraz stara się ograniczać straty wśród ludności cywilnej.

Modlitwa przed Bazyliką św. Piotra i apel o zakończenie wojny

Jak informuje Associated Press, duchowni przeszli główną aleją prowadzącą w stronę Watykanu pod eskortą włoskiej policji. Nie weszli jednak na teren Państwa Watykańskiego. Przed Bazyliką św. Piotra wspólnie modlili się za ofiary konfliktu.

Protestujący nieśli płachtę z nazwiskami około 300 palestyńskich i libańskich dzieci, które – według organizatorów demonstracji – poniosły śmierć w wyniku działań izraelskiego wojska. Następnie uczestnicy udali się w kierunku ambasad Palestyny i Libanu, a później pod rzymską siedzibę włoskiego koncernu zbrojeniowego Leonardo.

W demonstracji uczestniczył m.in. biskup Manfredonii Franco Moscone. Tegoroczna manifestacja zgromadziła znacznie więcej uczestników niż podobna akcja organizowana przez tę samą grupę rok wcześniej.