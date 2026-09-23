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Księża i zakonnicy przeszli do Watykanu w proteście przeciwko wojnie w Gazie

Około 150 katolickich księży, zakonników i sióstr zakonnych z różnych krajów przeszło we wtorek w kierunku Watykanu, domagając się zakończenia działań wojennych w Strefie Gazy. W demonstracji uczestniczył również włoski biskup Franco Moscone.

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Watykan, protest księży przeciwko wojnie w Gazie
Watykan, protest księży przeciwko wojnie w Gazie · fot. Screenshot - YouTube - FRANCE 24 Espanol

Protestujący modlili się przed Bazyliką św. Piotra i nieśli transparent z nazwiskami dzieci, które – według organizatorów – zginęły w Gazie i południowym Libanie.

Manifestacja została zorganizowana przez sieć „Priests Against Genocide”, powstałą w sierpniu 2025 roku. Jej przedstawiciele podają, że skupia ona obecnie ponad 2,5 tys. księży i biskupów z pięciu kontynentów. Uczestnicy marszu posługiwali się określeniem „ludobójstwo” w odniesieniu do działań izraelskiej armii w Gazie. Izrael zdecydowanie odrzuca tę kwalifikację i podkreśla, że prowadzi działania przeciwko Hamasowi oraz stara się ograniczać straty wśród ludności cywilnej.

Modlitwa przed Bazyliką św. Piotra i apel o zakończenie wojny

Jak informuje Associated Press, duchowni przeszli główną aleją prowadzącą w stronę Watykanu pod eskortą włoskiej policji. Nie weszli jednak na teren Państwa Watykańskiego. Przed Bazyliką św. Piotra wspólnie modlili się za ofiary konfliktu.

Protestujący nieśli płachtę z nazwiskami około 300 palestyńskich i libańskich dzieci, które – według organizatorów demonstracji – poniosły śmierć w wyniku działań izraelskiego wojska. Następnie uczestnicy udali się w kierunku ambasad Palestyny i Libanu, a później pod rzymską siedzibę włoskiego koncernu zbrojeniowego Leonardo.

W demonstracji uczestniczył m.in. biskup Manfredonii Franco Moscone. Tegoroczna manifestacja zgromadziła znacznie więcej uczestników niż podobna akcja organizowana przez tę samą grupę rok wcześniej.

Źródło: mp/Associated Press, ABC News, Crux, Fronda.pl

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