Z ustaleń funkcjonariuszy CBZC wynika, że podejrzany mężczyzna za pośrednictwem sieci internetowej prowadził nielegalną działalność związaną z nabywaniem i udzielaniem środków odurzających.

Poczynione przez funkcjonariuszy CBZC ustalenia pozwoliły na przeprowadzenie realizacji na terenie powiatu włoszczowskiego. W jej trakcie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, zatrzymali 42-latka oraz przeszukali zajmowane przez niego nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli blisko 4,5 kg marihuany oraz ponad 200 urządzeń do waporyzacji zawierających substancje z THC. Zabezpieczone środki odurzające oraz urządzenia zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. Policjanci zabezpieczyli także gotówkę oraz kryptowaluty.

Zabezpieczony materiał dowodowy zostanie poddany szczegółowym analizom w celu ustalenia rzeczywistej skali prowadzonego procederu, zasięgu wykorzystywanych kanałów komunikacji oraz zakresu prowadzonej za ich pośrednictwem dystrybucji. Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym sprawuje Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim na wniosek Prokuratora zastosował wobec 42-letniego mieszkańca powiatu włoszczowskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.