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Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy

Polskie myśliwce ponownie przechwyciły dziś nad Morzem Bałtyckim rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. W ostatnim czasie nasze Siły Powietrzne bardzo często muszą interweniować w związku z rosyjskimi prowokacjami w pobliżu polskiego wybrzeża.

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Fot. Kirill Naumenko – http://www.airliners.net/photo/Ilyushin-Il-20M/1567560/L/&sid=7ddc3313380fd5c58e193241e501277c za: Wikipedia CC BY-SA 3.0
Fot. Kirill Naumenko – http://www.airliners.net/photo/Ilyushin-Il-20M/1567560/L/&sid=7ddc3313380fd5c58e193241e501277c za: Wikipedia CC BY-SA 3.0

O incydencie za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- „Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Dziś znów nad Bałtykiem. Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez nasze myśliwce ok. 40 km od polskiego wybrzeża”

- napisał na X.com.

- „To nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji”

- dodał.

Szef MON zapewnił, że „polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości!”.

Niedawno do podobnych incydentów dochodziło m.in. w pobliżu Ustki, Łeby czy Koszalina. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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