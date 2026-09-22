Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy

O incydencie za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- „Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Dziś znów nad Bałtykiem. Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez nasze myśliwce ok. 40 km od polskiego wybrzeża”

- napisał na X.com.

- „To nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji”

- dodał.

Szef MON zapewnił, że „polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości!”.

Niedawno do podobnych incydentów dochodziło m.in. w pobliżu Ustki, Łeby czy Koszalina.