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Kościół

Zginął w drodze na zjazd egzorcystów. Tragiczny wypadek kapłana

W wypadku motocyklowym w Olszowej zginął ks. Wojciech Drap, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Wałbrzychu. Duchowny podróżował na Jasną Górę, gdzie miał wziąć udział w zjeździe egzorcystów.

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Fot. screenshot: YouTube (Niedziela Świdnicka)
Fot. screenshot: YouTube (Niedziela Świdnicka)

Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj około godz. 14.

- „Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 54-letni kierujący motocyklem marki BMW, mieszkaniec województwa dolnośląskiego, jechał w kierunku Strzelec Opolskich. Po minięciu ronda z nieustalonej na tę chwilę przyczyny stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w znaki drogowe znajdujące się na wybrukowanym fragmencie jezdni”

- przekazała opolska policja.

Jak donosi „Fakt”, powołując się na nieoficjalne ustalenia, duchowny jechał na Jasną Górę, gdzie trwa zjazd egzorcystów. 

Diecezja świdnicka nie przekazała jeszcze informacji dot. pogrzebu. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Amen!

Źródło: Fakt.pl, Fronda.pl

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