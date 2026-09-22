Papież: biskupi przemijają, Kościół żyje z Pana

Święty arcybiskup Limy

Św. Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII w. Z okazji przypadającej w tym roku 300. rocznicy jego kanonizacji Papież napisał list do biskupów Amerykański Łacińskiej, jest on bowiem ich patronem.

Leon XIV podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność św. Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież przyznaje, że dobrze poznał tego świętego, kiedy sam był biskupem w Peru. Teraz stawia go za wzór innym latynoskim biskupom. Zachęca ich do podjęcia refleksji nad swym powołaniem, rozważając kolejne elementy liturgii ingresu biskupa do swej katedry.

Leon XIV apeluje w sposób szczególny, by biskupi dbali o własny rozwój duchowy i uświęcenie. „Biskupi przemijają – pisze; - Chrystus pozostaje (por. Hbr 13,8). Zmieniają się pasterze, pojawiają się nowe pilne potrzeby i następują po sobie różne projekty, ale Kościół żyje z Pana”.

Adoracja przemieni nasze diecezje

Papież prosi w szczególności, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu. „Oferujmy naszym wiernym czas i miejsce, by mogli trwać przed Jezusem, i zachęcajmy do długotrwałej adoracji. Jestem przekonany – pisze Leon XIV – że święta obecność Pana, przyjęta i czczona z wiernością, wspiera to, do czego nie wystarczają nasze siły i otwiera drogi, których żadne planowanie nie mogłoby przewidzieć. To właśnie Jego miłość przemieni nasze diecezje” – zapewnia Ojciec Święty.

Wracajcie do szkoły krzyża, by pozostać wiernym

Przywołując pocałunek, jaki biskupi składają podczas ingresu na krucyfiksie, Papież zachęca pasterzy Kościoła w Ameryce Łacińskiej, by często wracali do „szkoły krzyża”. „Porzucenie stada – ostrzega – może rozpocząć się na długo przed widoczną ucieczką, gdy wygoda, strach lub własne interesy przeważają nad dobrem wiernych. Najemnik kalkuluje, co może stracić; pasterz wie, że będzie musiał oddać coś z siebie, by pozostać wiernym”.

Wyciągnijmy wnioski z objawienia w Guadalupe

Na zakończenie obszernego listu, Papież przypomina objawienie Matki Bożej w Guadalupe, u zarania ewangelizacji Ameryki. Maryja poleciła, by św. Juan Diego zaniósł jej posłanie do biskupa i aby to właśnie biskup rozpoznał i przyjął to, co Bóg przekazuje mu za pośrednictwem skromnego posłańca.

„Jest to zaproszeniem również dla nas, pasterzy – pisze Ojciec Święty: - bądźmy wyczuleni na działanie Boga, który często objawia się w nieprzewidziany sposób i posługuje się tymi, po których najmniej byśmy się tego spodziewali. Przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy o łaskę poznawania, służenia i kochania Kościołów, które zostały nam powierzone, abyśmy, gdy nadejdzie godzina zdania Panu sprawy z naszej posługi, mogli usłyszeć: ‘Dobrze, sługo dobry i wierny […] wejdź do radości twego pana’ (Mt 25,21)”.