Według tych informacji poważne zmiany na gorsze widać zwłaszcza w kilku dziedzinach: liczba księży zmniejszyła się z 38876 do 12590, czyli aż o 68 proc.; natomiast księży diecezjalnych z 31481 do 9095. Redukcji uległa liczba parafii z 38391 do 10925 – czyli o 72 proc. Liczba ochrzczonych zarówno dzieci, jak i dorosłych spadła z 513501 do 186165. Generalna liczba ochrzczonych katolików w całym społeczeństwie wynosi 74,9 proc. w porównaniu do niegdysiejszego 84,7 proc. Jeśli ślubów kościelnych w 1980 r. było 217479, to ostatnie dane pokazują, że w 2024 r. było ich zaledwie 40678.

Nie lepiej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o zakonnice po ślubach wieczystych – odnotowano ostry spadek z 87044 do 17452. Zaskakuje natomiast stosunkowo niewielka (w porównaniu do innych dziedzin) redukcja liczby kleryków w seminariach wyższych – z 1278 do 1075. Zwraca też uwagę ogromny wzrost liczby stałych diakonów ze 108 do 3147, a także stopniowy wzrost liczby uczniów kształcących się katolickich placówkach edukacyjnych – z 1,95 mln do 2,23 mln.

Francja była niegdyś krajem, który wysyłał misjonarzy, teraz polega na ponad tysiącu kapłanów z innych państw. Choć wzrost ilości chrztów wśród dorosłych i nastolatków skłania do optymizmu – w 2026 r. odnotowano ich ponad 21 tys. – to jednak wciąż jest to zbyt mało, by przechylić szalę i odwrócić długoterminowy negatywny trend. Jeśli są sygnały odrodzenia katolickiego, to jeszcze nie jest ono wystarczające, jeśli chodzi o regularne praktyki religijne i przekazywanie wiary między pokoleniami.

Z drugiej strony większą żywotność widać w instytutach i wspólnotach tradycjonalistycznych, które skupiają się na tradycyjnej Mszy łacińskiej. Według raportu portalu „Infovaticana” z marca tego roku, widać tutaj wyższe wskaźniki seminarzystów w stosunku do księży w zestawieniu z większością diecezji i starszych zakonów.

Czas pokaże, czy wzrostowy trend nawróceń i chrztów wśród osób dorosłych się utrzyma i zmieni tę dynamikę. Tymczasem Francja jako „najstarsza córa Kościoła obecnie przedstawia sobą Kościół mały, starszy i bardziej zależny od sprowadzanych księży oraz mniejszości oddanych parafian” – komentuje te dane Myles Allman na łamach „Life Site News”.

jjf/LifeSiteNews.com