Wpis na x.com opublikował on po tym, jak w mediach pojawiły się doniesienia o rzekomo płatnych spotkaniach z prezydentem Nawrockim. Doniesienia te zdementował sam prezydent. Jego rzecznik prasowy zauważa, że mimo wspomnianych problemów dotyczących państwa, rządzący zajmują się:
„Kolejnymi atakami na Prezydenta Karola Nawrockiego, budowanymi na zmanipulowanych przekazach medialnych”.
W dalszej części jego wpisu czytamy:
„Zamiast odpowiedzialności za państwo – polityczna awantura. Zamiast rozwiązywania problemów Polaków – próba przykrywania ich kolejnymi, bezpodstawnymi atakami na Prezydenta. Coraz mniej w tym troski o Obywateli, coraz więcej kalkulacji podporządkowanej przyszłorocznym wyborom”.
Leśkiewicz podsumował, że najwidoczniej w obozie rządzącym obowiązuje wyłącznie jedna zasada:
„[…] im gorzej dla państwa, tym lepiej dla bieżącej politycznej narracji”.
Polska ma dziś poważne problemy, które wymagają poważnej polityki. Rosnący dług i gigantyczny deficyt, problemy ochrony zdrowia, właśnie obniżony rating Polski. Do tego bezpieczeństwo i coraz bardziej niespokojna sytuacja międzynarodowa. A czym zajmują się rządzący? Kolejnymi…
— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) September 21, 2026
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