Wpis na x.com opublikował on po tym, jak w mediach pojawiły się doniesienia o rzekomo płatnych spotkaniach z prezydentem Nawrockim. Doniesienia te zdementował sam prezydent. Jego rzecznik prasowy zauważa, że mimo wspomnianych problemów dotyczących państwa, rządzący zajmują się:

„Kolejnymi atakami na Prezydenta Karola Nawrockiego, budowanymi na zmanipulowanych przekazach medialnych”.

W dalszej części jego wpisu czytamy:

„Zamiast odpowiedzialności za państwo – polityczna awantura. Zamiast rozwiązywania problemów Polaków – próba przykrywania ich kolejnymi, bezpodstawnymi atakami na Prezydenta. Coraz mniej w tym troski o Obywateli, coraz więcej kalkulacji podporządkowanej przyszłorocznym wyborom”.

Leśkiewicz podsumował, że najwidoczniej w obozie rządzącym obowiązuje wyłącznie jedna zasada:

„[…] im gorzej dla państwa, tym lepiej dla bieżącej politycznej narracji”.