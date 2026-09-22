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Polityka

Leśkiewicz o atakach rządu: Zamiast odpowiedzialności za państwo – polityczna awantura

„Polska ma dziś poważne problemy, które wymagają poważnej polityki. Rosnący dług i gigantyczny deficyt, problemy ochrony zdrowia, właśnie obniżony rating Polski. Do tego bezpieczeństwo i coraz bardziej niespokojna sytuacja międzynarodowa” – podsumowuje Rafał Leśkiewicz.

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Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewic
Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewic · fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Wpis na x.com opublikował on po tym, jak w mediach pojawiły się doniesienia o rzekomo płatnych spotkaniach z prezydentem Nawrockim. Doniesienia te zdementował sam prezydent. Jego rzecznik prasowy zauważa, że mimo wspomnianych problemów dotyczących państwa, rządzący zajmują się:

„Kolejnymi atakami na Prezydenta Karola Nawrockiego, budowanymi na zmanipulowanych przekazach medialnych”.

W dalszej części jego wpisu czytamy:

„Zamiast odpowiedzialności za państwo – polityczna awantura. Zamiast rozwiązywania problemów Polaków – próba przykrywania ich kolejnymi, bezpodstawnymi atakami na Prezydenta. Coraz mniej w tym troski o Obywateli, coraz więcej kalkulacji podporządkowanej przyszłorocznym wyborom”.

Leśkiewicz podsumował, że najwidoczniej w obozie rządzącym obowiązuje wyłącznie jedna zasada:

„[…] im gorzej dla państwa, tym lepiej dla bieżącej politycznej narracji”.

 

 

Źródło: x.com

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