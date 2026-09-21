– „Nasz kolega z MSZ uległ w Lublanie poważnemu wypadkowi. W tej chwili najważniejsze jest jego zdrowie i spokój jego najbliższych” – przekazał Wewiór, apelując, by nie „wymyślać sensacyjnych historii i nie powielać fejków”.

Według resortu mężczyzna przebywał w Słowenii prywatnie i na weekend zatrzymał się w mieszkaniu należącym do pracownika polskiej ambasady. MSZ podkreśla, że jest on pracownikiem jednego z wydziałów Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego, a nie jego szefem. Resort zaprzeczył również, by miał przy sobie niejawne dokumenty.

Sprawę komplikuje relacja słoweńskiej policji. Funkcjonariusze potwierdzili, że zostali powiadomieni około godz. 3 w nocy o poważnym wypadku obywatela Polski na terenie jednej z placówek dyplomatycznych. Według przekazanych mediom informacji mężczyzna z nieustalonych przyczyn miał spaść z balkonu i doznać ciężkich obrażeń.

Słoweńskie N1 zwraca uwagę, że pierwsze medialne doniesienia mówiły nawet o upadku z trzeciego piętra budynku konsularnego. Obecnie MSZ kategorycznie zaprzecza wersji o „wypadnięciu z okna”.

Dokładne okoliczności zdarzenia pozostają więc niejasne. Wiadomo jedynie, że poszkodowany trafił do szpitala, a polskie MSZ pozostaje w kontakcie zarówno z placówką w Lublanie, jak i ze szpitalem.