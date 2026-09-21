Meloni przedstawiła propozycję podczas Fenix – wydarzenia organizowanego przez Gioventù Nazionale, młodzieżówkę Braci Włoch. Argumentowała, że zbyt duża koncentracja dzieci, które nie znają języka włoskiego, utrudnia rzeczywistą integrację.

– „Jeśli tych dzieci jest wiele albo stanowią większość, to nie jest już integracja. To zaniedbanie” – powiedziała premier. Dodała stanowczo: „Włoskie dzieci nie mogą czuć się w klasie jak mniejszość”.

Drugim elementem pakietu ma być zakaz zasłaniania twarzy w szkołach.

– „Do szkoły chodzi się z odkrytą twarzą” – podkreśliła Meloni. – „Równość kobiet i mężczyzn nie podlega negocjacjom”.

Według Reutersa i AP regulacja ma dotyczyć burki i nikabu, ale nie zwykłego hidżabu, który pozostawia twarz odkrytą. Projekt przewiduje również obowiązek nauki języka włoskiego przez rodziców tych zagranicznych uczniów, którzy mają poważne problemy z integracją szkolną.

We włoskich szkołach uczy się obecnie ponad 930 tys. osób bez włoskiego obywatelstwa, czyli około 11,6 proc. wszystkich uczniów. Meloni nie podała jeszcze ostatecznego limitu, choć według CBS News rząd rozważa poziom około 30 proc. na klasę.