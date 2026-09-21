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Czystka w bazie pod Mińskiem? KGB zatrzymało oficerów i doświadczonych pilotów

Co najmniej dziesięciu obecnych i byłych białoruskich wojskowych miało zostać zatrzymanych przez KGB w bazie lotniczej w Maczuliszczach pod Mińskiem. Wśród nich są doświadczeni piloci oraz oficerowie w stopniu pułkownika. O masowych zatrzymaniach poinformowała w niedzielę niezależna „Nasza Niwa”.

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Aleksander Łukaszenka
Aleksander Łukaszenka · fot. Serge Serebro - Vitebsk Popular News via Wikipedia, CC BY-SA 4.0.webp

Według portalu zatrzymani są dawnymi kolegami i znajomymi podpułkownika rezerwy Dzmitryja Zary, który również znalazł się w areszcie KGB. Białoruskie służby mają uważać go za osobę związaną z zespołem Waleryja Sachaszczyka, byłego przedstawiciela Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Swiatłany Cichanouskiej ds. obrony i bezpieczeństwa.

„Aresztowanie podpułkownika rezerwy Dzmitryja Zary (...) doprowadziło do tego, że KGB przeszło jak walec przez korpus oficerski bazy lotniczej w Maczuliszczach” – opisuje sytuację „Nasza Niwa”.

Zatrzymani mają zaprzeczać, że świadomie przekazywali Zarze jakiekolwiek informacje. „Nasza Niwa” podkreśla, że nie zna jeszcze dokładnych zarzutów postawionych wojskowym. Według redakcji w grę mogą wchodzić oskarżenia o „pomoc działalności ekstremistycznej” albo zdradę państwa.

Maczuliszcze to miejsce szczególnie wrażliwe dla reżimu Alaksandra Łukaszenki. W lutym 2023 roku doszło tam do ataku dronów na rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50. Do operacji przyznała się białoruska grupa BYPOL; Łukaszenka później potwierdził sam fakt ataku, jednocześnie oskarżając o jego organizację ukraińskie służby. Ukraina oraz BYPOL odrzucały twierdzenia o udziale Kijowa.

Nie wiadomo też, w jakich okolicznościach Zara znalazł się ponownie na Białorusi. W 2022 roku wyjechał do Polski, a na początku 2026 roku zniknął. 19 września „Nasza Niwa” ujawniła, że przebywa w areszcie KGB.

Źródło: mp/Reform.news, AP, Fronda.pl

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