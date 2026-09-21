Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego trzema listami gończymi 41-latka z Lublina. W czwartek lubelscy „łowcy głów” zatrzymali go w jednej z podlubelskich miejscowości. Mężczyzna próbował uniknąć zatrzymania uciekając przez taras domu, ale tam też czekali na niego nasi poszukiwacze.

Mężczyzna poszukiwany był przez wymiar sprawiedliwości trzema listami gończymi. 41-latek poszukiwany był od listopada ubiegłego roku za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków.

41-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonych kar pozbawienia wolności. Teraz ponad 4 lata spędzi za kratkami.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.