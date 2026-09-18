Najbardziej nietypowy jest jednak sam sposób produkcji. W fabryce roboty uczestniczą w budowie kolejnych robotów. Humanoidy oraz autonomiczne pojazdy transportowe zajmują się m.in. dostarczaniem komponentów, przenoszeniem materiałów i logistyką. Przy końcowym montażu wykorzystywane są również roboty współpracujące, zdalne manipulatory i obrotowe stanowiska montażowe.

Zakład ma około 14 tys. metrów kwadratowych powierzchni i produkuje m.in. maszyny z rodziny Walker S oraz Cruzr. Każdy ukończony robot ma przechodzić ponad cztery godziny testów, a następnie szczegółową kontrolę wizualną w specjalnym tunelu inspekcyjnym.

UBTech od pewnego czasu przygotowywał się do przejścia od eksperymentalnego wdrażania humanoidów do produkcji na znacznie większą skalę. Jeszcze pod koniec 2025 roku spółka informowała, że jej roczne moce produkcyjne pełnowymiarowych robotów humanoidalnych przekroczyły 6 tys. sztuk. Jednym z kluczowych modeli jest Walker S2, wyposażony m.in. w system samodzielnej wymiany baterii, który ma pozwalać na pracę przez całą dobę.

Wiceprezes UBTech Fang Jianxin przekonuje, że przewagą chińskich producentów jest rozbudowane zaplecze przemysłowe.

– „Masowa produkcja nie może istnieć bez wsparcia chińskiego łańcucha dostaw” – stwierdził.

Skala robotyzacji chińskiego przemysłu szybko rośnie. Według chińskiego urzędu statystycznego tylko w lipcu 2026 roku wyprodukowano 98 677 robotów przemysłowych, o 30,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Od stycznia do lipca produkcja wyniosła ponad 635 tys. sztuk.