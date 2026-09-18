Skwarek opuszcza klub Morawieckiego i wraca do PiS

Kaczyński: Potrzebne są „możliwie szerokie sojusze”

Prezes PiS przekonywał, że ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej powinny ograniczyć wzajemne konflikty i szukać możliwości współpracy.

– „Będziemy się starali o to, żeby powstały możliwe szerokie sojusze, bo dzisiaj prawica ma wszelkie szanse na to, żeby wygrać te wybory, ale powinna się do tego celu jakoś dużo bardziej niż obecnie zintegrować” – powiedział Jarosław Kaczyński. Jednocześnie apelował o rezygnację z działań „zmierzających do niszczenia innych części prawicy”.

Ogłaszając powrót Skwarka, prezes PiS wyraził nadzieję, że decyzja parlamentarzysty może skłonić do podobnego kroku kolejnych polityków.

– „Wydaje mi się, że ta decyzja będzie zachętą także dla innych” – stwierdził Kaczyński.

Sam Skwarek podkreślił, że zmiana klubu jest jego własną decyzją.

– „Nikt mnie do tego nie przymuszał. To jest moja własna decyzja” – zapewnił. Dodał, że została podjęta po dłuższym namyśle.

Po odejściu Skwarka klub Rozwój Plus liczy 40 posłów, natomiast klub PiS – 147.