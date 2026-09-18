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Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. Sąd przedłuża areszt dla kierowcy

Prokuratura Okręgowa w Krośnie poinformowała, że węgierski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu wobec kierowcy polskiego autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na Węgrzech.

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Fot. screenshot: YouTube (Reuters)
Fot. screenshot: YouTube (Reuters)

W nocy z 15 na 16 sierpnia na Węgrzech z jezdni wypadł autokar wiozący polskich pielgrzymów z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Pielgrzymi wracali do domów, do okolic Jasła w województwie podkarpackim. W wyniku wypadku zmarło 12 osób, a 10 zostało rannych. Łącznie autokar wiózł 57 pielgrzymów, a kierowany był przez dwóch kierowców. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany przez węgierską policję.

Areszt dla kierowcy

Dziś Prokuratura Okręgowa w Krośnie poinformowała, że wpłynęła do niej informacja z prokuratury w Miszkolcu na Węgrzech, zgodnie z którą węgierski sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu wobec kierowcy do 18 grudnia. Zaznaczano, że do polskiej prokuratury „sukcesywnie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier, które są na bieżąco tłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka węgierskiego”. Dotychczas przekazano m.in. protokół przesłuchania kierowcy, który odmówił złożenia wyjaśnień. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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