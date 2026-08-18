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Wypadek na Węgrzech. Jest decyzja ws. aresztu dla kierowcy

Węgierski sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie wobec kierowcy autokaru, podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na Węgrzech.

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Fot. screenshot: YouTube (Reuters)
Fot. screenshot: YouTube (Reuters)

W ocenie śledczych, to właśnie kierowca mógł spowodować katastrofę.

- „We wtorek popołudniu rozpoczęło się posiedzenie węgierskiego sądu w Miszkolcu ws. kierowcy autobusu z polskimi pielgrzymami. Jak przekazała po godz. 15.00 reporterka Polsat News Klaudia Syrek, zdecydowano o 30-dniowym areszcie dla mężczyzny”

- poinformował portal Polsatnews.pl.

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokar z Polski, którym podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie, wpadł do przydrożnego rowu. W zdarzeniu zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Źródło: Poslatnews.pl, Fronda.pl

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