O skierowaniu zawiadomienia na konferencji prasowej poinformował redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski.

- „Trzeba domagać się egzekwowania konstytucyjnych praw”

- powiedział.

Chodzi o wypowiedzi marszałka pod adresem dziennikarzy tej telewizji oraz unikanie odpowiedzi na ich pytania.

- „To nie jest tylko tak, że spotykamy się z bardzo nieprzyjemnymi komentarzami. Włodzimierz Czarzasty dokładnie wie co robi i stara się nas ośmieszyć, poniżyć przed innymi dziennikarzami w Sejmie (…) na to nie ma naszej zgody, bo my mamy prawo zadawać pytania, nawet te niewygodne Włodzimierzowi Czarzastemu”

- podkreśliła red. Julia Borkowska.

Głos zabrał też red. Piotr Czyżewski.

- „Jemu nie przeszkadzali tacy dziennikarze jak rzecznik rządu Jerzy Urban, cała komunistyczna propaganda. Jemu przeszkadzają dziennikarze wolnych mediów. To jest po prostu bezczelność, na którą my się nie zgadzamy i której nie będziemy tolerować, żeby ktoś kto ma tak haniebną przeszłość nas obrażał”

- stwierdził.

Zgodnie z ustawą Prawo prasowe, „Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie”.