O skierowaniu zawiadomienia na konferencji prasowej poinformował redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski.
- „Trzeba domagać się egzekwowania konstytucyjnych praw”
- powiedział.
Chodzi o wypowiedzi marszałka pod adresem dziennikarzy tej telewizji oraz unikanie odpowiedzi na ich pytania.
- „To nie jest tylko tak, że spotykamy się z bardzo nieprzyjemnymi komentarzami. Włodzimierz Czarzasty dokładnie wie co robi i stara się nas ośmieszyć, poniżyć przed innymi dziennikarzami w Sejmie (…) na to nie ma naszej zgody, bo my mamy prawo zadawać pytania, nawet te niewygodne Włodzimierzowi Czarzastemu”
- podkreśliła red. Julia Borkowska.
Głos zabrał też red. Piotr Czyżewski.
- „Jemu nie przeszkadzali tacy dziennikarze jak rzecznik rządu Jerzy Urban, cała komunistyczna propaganda. Jemu przeszkadzają dziennikarze wolnych mediów. To jest po prostu bezczelność, na którą my się nie zgadzamy i której nie będziemy tolerować, żeby ktoś kto ma tak haniebną przeszłość nas obrażał”
- stwierdził.
Zgodnie z ustawą Prawo prasowe, „Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie”.
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