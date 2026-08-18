Jak relacjonuje RMF24, w węgierskich szpitalach przebywa obecnie 18 osób poszkodowanych w wypadku. Stan pięciu pacjentów lekarze wciąż oceniają jako zagrażający życiu.

- „To są głównie osoby znajdujące się właśnie w szpitalu w Miszkolcu. Są trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu”

- przekazał zastępca szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej Michał Hampel.

Kolejni ranni będą transportowani do kraju, kiedy pozwoli na to ich stan zdrowia.

Tragiczny wypadek na Węgrzech

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokar z Polski, którym podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie, wpadł do przydrożnego rowu. W zdarzeniu zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.