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Węgry: Pięciu Polaków wciąż walczy o życie

Specjalnym samolotem do Polski wróciło wczoraj wieczorem 21 osób rannych w wypadku autokaru, do którego doszło w niedzielę na Węgrzech. Co z pozostałymi rannymi? Wedle ustaleń dziennikarzy, pięć osób wciąż walczy o życie.

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Fot. screenshot: YouTube (Reuters)
Fot. screenshot: YouTube (Reuters)

Jak relacjonuje RMF24, w węgierskich szpitalach przebywa obecnie 18 osób poszkodowanych w wypadku. Stan pięciu pacjentów lekarze wciąż oceniają jako zagrażający życiu.

- „To są głównie osoby znajdujące się właśnie w szpitalu w Miszkolcu. Są trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu”

- przekazał zastępca szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej Michał Hampel.

Kolejni ranni będą transportowani do kraju, kiedy pozwoli na to ich stan zdrowia.

Tragiczny wypadek na Węgrzech 

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokar z Polski, którym podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie, wpadł do przydrożnego rowu. W zdarzeniu zginęło 12 osób, dziesięć trafiło do szpitali w ciężkim stanie, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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