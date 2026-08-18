Wczoraj Polskę nawiedziły gwałtowne burze. Na południu kraju doszło do lokalnych podtopień, zalania dróg czy posesji mieszkalnych. O działaniach rządu w tej sprawie opowiadał w programie „Graffiti” na antenie Polsat News Adam Szłapka, który porównał sytuację do trzęsienia ziemi w Japonii.

- „Tego typu rzeczy się zdarzają i trudno zarzucać na przykład rządowi Japonii, że nie zabezpieczył wszystkiego przed trzęsieniem ziemi. Musi być bardzo szybka reakcja i taka reakcja jest”

- przekonywał.

Zaskoczony słowami ministra red. Paweł Balinowski wyjaśnił, że to wydarzenia, których skali nie da się porównywać.

- „Przepraszam, ale ja trochę nie wierzę, że pan porównał trzęsienie ziemi do 15-minutowej ulewy w Głuchołazach. To jest zupełnie inna skala”

- podkreślił.