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Szłapka porównał 15-minutową ulewę do trzęsienia ziemi w Japonii. Dziennikarz: Nie wierzę…

„Tego typu rzeczy się zdarzają i trudno zarzucać na przykład rządowi Japonii, że nie zabezpieczył wszystkiego przed trzęsieniem ziemi” – wypalił rzecznik rządu Adam Szłapka, mówiąc o reakcji rządu na skutki nawałnic, które nawiedziły południe Polski.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Wczoraj Polskę nawiedziły gwałtowne burze. Na południu kraju doszło do lokalnych podtopień, zalania dróg czy posesji mieszkalnych. O działaniach rządu w tej sprawie opowiadał w programie „Graffiti” na antenie Polsat News Adam Szłapka, który porównał sytuację do trzęsienia ziemi w Japonii.

- „Tego typu rzeczy się zdarzają i trudno zarzucać na przykład rządowi Japonii, że nie zabezpieczył wszystkiego przed trzęsieniem ziemi. Musi być bardzo szybka reakcja i taka reakcja jest”

- przekonywał.

Zaskoczony słowami ministra red. Paweł Balinowski wyjaśnił, że to wydarzenia, których skali nie da się porównywać.

- „Przepraszam, ale ja trochę nie wierzę, że pan porównał trzęsienie ziemi do 15-minutowej ulewy w Głuchołazach. To jest zupełnie inna skala”

- podkreślił.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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