Maszyna dotknęła pasa startowego jeszcze przed godziną 20 – poinformowała Telewizja Republika. Na miejscu przygotowany był już zespół karetek pogotowia, który natychmiast zajął się transportem rannych do placówek medycznych na Podkarpaciu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w Jasionce samolot opuścili wszyscy znajdujący się na pokładzie poszkodowani. Następnie maszyna miała kontynuować lot do Warszawy.

Przypomnijmy okoliczności tragedii. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godziny pierwszej. Na węgierskiej autostradzie M3, w pobliżu miejscowości Mezokeresztes, we wschodniej części Węgier. Autokar przewoził 59 polskich obywateli, w większości mieszkańców Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. W wyniku zdarzenia życie straciło 12 osób.