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Tragiczny wypadek na Węgrzech. Pierwsi poszkodowani wrócili już do kraju

Do Polski wrócili pierwsi poszkodowani w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. W poniedziałek wieczorem specjalny samolot z 21 pacjentami na pokładzie wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka.

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech · fot. Zrzut ekranu (YouTube) - Telewizja Republika

Maszyna dotknęła pasa startowego jeszcze przed godziną 20 – poinformowała Telewizja Republika. Na miejscu przygotowany był już zespół karetek pogotowia, który natychmiast zajął się transportem rannych do placówek medycznych na Podkarpaciu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w Jasionce samolot opuścili wszyscy znajdujący się na pokładzie poszkodowani. Następnie maszyna miała kontynuować lot do Warszawy.

Przypomnijmy okoliczności tragedii. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godziny pierwszej. Na węgierskiej autostradzie M3, w pobliżu miejscowości Mezokeresztes, we wschodniej części Węgier. Autokar przewoził 59 polskich obywateli, w większości mieszkańców Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. W wyniku zdarzenia życie straciło 12 osób.

Źródło: dam/niezalezna.pl,PAP

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