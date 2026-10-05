Dzień: poniedziałek, 5 października 2026 Imieniny: Apolinarego, Flawii, Justyny

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXVII tygodnia okresu zwykłego

Pilne

Nie żyje wysoki rangą oficer SKW. Zajmował się weryfikacją kluczowych ludzi służb i MON

W wieku 50 lat zmarł wysoki rangą oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego – poinformował portal Niezalezna.pl. Pułkownik służył w Biurze Spraw Wewnętrznych SKW i odpowiadał za procedury mające istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Na razie nie ujawniono przyczyny ani dokładnych okoliczności jego śmierci.

1 min czytania
Pilne! Uwaga!
Pilne! Uwaga! · fot. via ChatGPT

Według ustaleń portalu oficer zajmował się między innymi przeprowadzaniem badań wariograficznych. Procedurze tej poddawani byli zarówno funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jak i wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej.

„Na razie nie wiemy nic o okolicznościach jego śmierci” – zaznacza Niezalezna.pl.

Portal podaje również, że to właśnie zmarły oficer miał przeprowadzać badanie Tomasza Szatkowskiego przed objęciem przez niego stanowiska ambasadora Polski przy NATO. Sprawa poświadczenia bezpieczeństwa Szatkowskiego stała się później przedmiotem ostrego sporu politycznego.

Pułkownik pracował w Biurze Spraw Wewnętrznych SKW, czyli strukturze odpowiedzialnej m.in. za bezpieczeństwo wewnętrzne samej służby. Według Niezalezna.pl jego bezpośrednim przełożonym był płk Maciej Smejlik, obecnie związany z postępowaniami dotyczącymi poświadczeń bezpieczeństwa.

Źródło: mp/Niezalezna.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej