Według ustaleń portalu oficer zajmował się między innymi przeprowadzaniem badań wariograficznych. Procedurze tej poddawani byli zarówno funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jak i wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej.

„Na razie nie wiemy nic o okolicznościach jego śmierci” – zaznacza Niezalezna.pl.

Portal podaje również, że to właśnie zmarły oficer miał przeprowadzać badanie Tomasza Szatkowskiego przed objęciem przez niego stanowiska ambasadora Polski przy NATO. Sprawa poświadczenia bezpieczeństwa Szatkowskiego stała się później przedmiotem ostrego sporu politycznego.

Pułkownik pracował w Biurze Spraw Wewnętrznych SKW, czyli strukturze odpowiedzialnej m.in. za bezpieczeństwo wewnętrzne samej służby. Według Niezalezna.pl jego bezpośrednim przełożonym był płk Maciej Smejlik, obecnie związany z postępowaniami dotyczącymi poświadczeń bezpieczeństwa.