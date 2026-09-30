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Polska poderwała myśliwce. Alert RCB dla dwóch województw

„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej” – poinformowało w komunikacie na x.com Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Polski F-16
Polski F-16 · fot. Konflikty.pl za: Wikipedia

Jak czytamy dalej, zgodnie z procedurami Dowództwo poprzez Centrum Operacji Powietrznych:

„[…] uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Dowództwo dodało, że działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – podkreślono na koniec wpisu.

O godzinie 6:00 pojawił się również wpis Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na temat Alertu RCB:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” 

– taki komunikat trafił do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.

 

 

 

 

Źródło: x.com

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