Polska poderwała myśliwce. Alert RCB dla dwóch województw

Jak czytamy dalej, zgodnie z procedurami Dowództwo poprzez Centrum Operacji Powietrznych:

„[…] uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

Dowództwo dodało, że działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – podkreślono na koniec wpisu.

O godzinie 6:00 pojawił się również wpis Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na temat Alertu RCB:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”

– taki komunikat trafił do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum… pic.twitter.com/pIjXBS33th — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 30, 2026