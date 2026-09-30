Polska poderwała myśliwce. Alert RCB dla dwóch województw

Jak czytamy dalej, zgodnie z procedurami Dowództwo poprzez Centrum Operacji Powietrznych:
„[…] uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.
Dowództwo dodało, że działania te mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – podkreślono na koniec wpisu.
O godzinie 6:00 pojawił się również wpis Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na temat Alertu RCB:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”
– taki komunikat trafił do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.
❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum… pic.twitter.com/pIjXBS33th
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 30, 2026
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/XcettQaaeh
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 30, 2026
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