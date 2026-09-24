Atak na klasztor w Jarosławiu. Nie żyje jeden z księży

O śmierci kapłana informuje portal RMF24.pl.

- „Jeden z księży zmarł. Stan dwóch osób jest bardzo poważny”

- czytamy.

Informację o śmierci duchownego w rozmowie z Radiem ESKA potwierdziła asp. szt. Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

- „Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami. na te chwilę mamy informację, że jeden z mężczyzn niestety, zmarł. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia”

- powiedziała.

Do przerażającego zdarzenia doszło około godz. 9:30. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem księży i osoby świeckie w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Do szpitala przewieziono pięć osób.