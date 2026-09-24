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Atak na klasztor w Jarosławiu. Nie żyje jeden z księży

Policja poinformowała o śmierci jednego z księży zaatakowanych dziś przez obywatela Ukrainy w klasztorze w Jarosławiu.

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O śmierci kapłana informuje portal RMF24.pl. 

- „Jeden z księży zmarł. Stan dwóch osób jest bardzo poważny”

- czytamy. 

Informację o śmierci duchownego w rozmowie z Radiem ESKA potwierdziła asp. szt. Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

- „Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami. na te chwilę mamy informację, że jeden z mężczyzn niestety, zmarł. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia” 

- powiedziała. 

Do przerażającego zdarzenia doszło około godz. 9:30. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem księży i osoby świeckie w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Do szpitala przewieziono pięć osób. 

 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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