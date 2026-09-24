We Francji film zobaczyło już ponad 1,2 mln widzów. Teraz historia nietypowego duetu, który rusza na Drogę św. Jakuba, trafi do polskich kin. „Camino dla opornych” (oryg. „Compostelle”) opowiada o spotkaniu dwóch bardzo różnych osób, które początkowo niewiele ze sobą łączy.

Fréd jest nauczycielką z 15-letnim stażem. Po niefortunnym incydencie z uczennicą zostaje zawieszona w pracy. Adam ma 17 lat, wybuchowy charakter, trudną przeszłość i problemy z agresją. Oboje potrzebują zmiany, choć żadne z nich specjalnie się do niej nie garnie.

Za namową przyjaciółki Fréd podejmuje się pracy mentorki Adama w ramach programu dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji. Ich zadanie jest nietypowe: wspólnie ruszają na Camino de Santiago. Przed nimi trzy miesiące marszu, około 25 kilometrów dziennie, bez telefonu i internetu.

Początkowo różni ich niemal wszystko. Wspólna droga szybko przynosi jednak nie tylko zmęczenie, kłótnie i kolejne kilometry, ale również rozmowy, niespodziewane przygody i momenty, w których bohaterowie zaczynają mówić o rzeczach, których wcześniej nie potrafili nazwać.

Film łączy poważniejszy temat z lekką francuską komedią, a jego dodatkowym atutem są piękne zdjęcia i malownicze krajobrazy Camino de Santiago. Twórcy wykorzystali naturalne plenery szlaku, pokazując jego górskie odcinki, małe miejscowości i zmieniające się krajobrazy. Przyroda staje się ważną częścią opowieści – podkreśla trud wędrówki, ale jednocześnie daje bohaterom przestrzeń do zatrzymania się, rozmowy i spojrzenia na własne życie z innej perspektywy.

Camino staje się dla nich czymś więcej niż tłem filmowej historii. Wędrówka zmusza ich do konfrontacji z własnym życiem i stopniowo zmienia ich wzajemną relację. Film łączy lekką francuską komedię z opowieścią o drugiej szansie, relacjach i zmianie, która czasem zaczyna się od prostego gestu – od ruszenia z miejsca.

Historia ma swoje źródło w rzeczywistości. Inspiracją dla twórców była działalność francuskiego stowarzyszenia Seuil, pracującego z młodymi ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Jedną z metod wykorzystywanych przez organizację są wielotygodniowe piesze wędrówki młodych ludzi z dorosłymi opiekunami. Zmiana otoczenia, wysiłek i czas spędzony z dala od codziennych problemów mają pomóc uczestnikom odzyskać sprawczość i przygotować się do powrotu do codziennego życia.

W Polsce film obejrzeli już pierwsi widzowie podczas pokazów przedpremierowych. Agnieszka Kozak, psycholożka i autorka książek, zwraca uwagę na relację między bohaterami: „To przepiękna, inspirująca podróż dwójki pogubionych ludzi, którzy dzięki trudnej i wymagającej relacji odnajdują to, co naprawdę ważne.”

Jasiek Mela, podróżnik i działacz społeczny, podkreśla natomiast znaczenie samej drogi: „‘Camino dla opornych’ to film, w którym Santiago de Compostela jest tylko celem, a tak naprawdę najważniejsza jest droga. Pokazuje, że każdą trudność da się przejść i że życie to są tak naprawdę relacje.”

„Camino dla opornych” nie jest więc filmem wyłącznie dla tych, którzy marzą o przejściu Camino. To historia dwóch osób, które wyruszają w drogę, choć żadna z nich nie jest na nią szczególnie przygotowana. Po drodze odkrywają, że czasem najważniejsza zmiana nie polega na dotarciu do celu, ale na tym, kim stajemy się podczas wędrówki.

„Camino dla opornych” w polskich kinach

Film wyreżyserował Yann Samuell, a w głównych rolach występują Alexandra Lamy i Julien Le Berre. Produkcja trwa 113 minut i łączy komedię z opowieścią o relacji, zmianie i drugiej szansie.

„Camino dla opornych” w kinach od 30 października 2026 roku.

Lista kin oraz szczegółowe informacje o filmie są dostępne na stronie:

www.rafaelfilm.pl/camino/