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Polska

Prezes TK wszczyna postępowanie ws. trzech sędziów

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie sędziów Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)

Decyzja prezesa TK, podjęta na wniosek jednego z sędziów, jest reakcją na postawienie przez prokuraturę zarzutów dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej.

- „Postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m. in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK”

- czytamy w komunikacie.

Wyjaśniono, że „ocena zasadności przedstawionych okoliczności i ewentualnych zarzutów zostanie dokonana w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie przez sąd dyscyplinarny”. 

- „Postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia ww. sędziów TK z urzędu”

- zaznaczono.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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