Prezes TK wszczyna postępowanie ws. trzech sędziów

Decyzja prezesa TK, podjęta na wniosek jednego z sędziów, jest reakcją na postawienie przez prokuraturę zarzutów dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej.
- „Postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m. in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK”
- czytamy w komunikacie.
Wyjaśniono, że „ocena zasadności przedstawionych okoliczności i ewentualnych zarzutów zostanie dokonana w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie przez sąd dyscyplinarny”.
- „Postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia ww. sędziów TK z urzędu”
- zaznaczono.
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