Prezes TK wszczyna postępowanie ws. trzech sędziów

Decyzja prezesa TK, podjęta na wniosek jednego z sędziów, jest reakcją na postawienie przez prokuraturę zarzutów dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz komendantowi Straży Trybunalskiej.

- „Postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m. in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK”

- czytamy w komunikacie.

Wyjaśniono, że „ocena zasadności przedstawionych okoliczności i ewentualnych zarzutów zostanie dokonana w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie przez sąd dyscyplinarny”.

- „Postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia ww. sędziów TK z urzędu”

- zaznaczono.