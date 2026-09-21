Służby o zdarzeniu zostały zaalarmowane o godz. 21:20. Kobieta została przewieziona do szpitala w Kielcach, który mogła opuścić po północy. W chwili zdarzenia była trzeźwa. Wedle ustaleń RMF FM w kieleckiej policji, przyczyną utraty panowania nad kierownicą mogła być mokra nawierzchnia.

Portal Echo Dnia podał, że samochód prowadziła Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Dotychczas jednak nikt z otoczenia prawniczki nie potwierdził tych ustaleń.