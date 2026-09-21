Dzień: poniedziałek, 21 września 2026 Imieniny: Mateusza, Jonasza, Hipolita

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXV tygodnia okresu zwykłego

Polska

Media: Córka byłego prezydenta miała wypadek

Wczoraj wieczorem doszło do wypadku na świętokrzyskim odcinku drogi S7 w okolicach miejscowości Szewce. Kierująca Jaguarem zjechała z drogi i uderzyła w bariery energochłonne. Wedle medialnych doniesień, to Kinga Duda.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Onet)
Fot. screenshot: YouTube (Onet)

Służby o zdarzeniu zostały zaalarmowane o godz. 21:20. Kobieta została przewieziona do szpitala w Kielcach, który mogła opuścić po północy. W chwili zdarzenia była trzeźwa. Wedle ustaleń RMF FM w kieleckiej policji, przyczyną utraty panowania nad kierownicą mogła być mokra nawierzchnia. 

Portal Echo Dnia podał, że samochód prowadziła Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Dotychczas jednak nikt z otoczenia prawniczki nie potwierdził tych ustaleń. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej