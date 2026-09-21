Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie udał się w związku z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W ramach wizyty zaplanowano udział prezydenta w Polish-American Economic Summit – wydarzenia służącego wzmocnieniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, promocji polskich przedsiębiorstw oraz zachęceniu amerykańskich inwestorów do lokowania kapitału w Polsce.

Wczoraj ukazał się artykuł Dominiki Długosz z Newsweeka i Mariusza Gierszewskiego z Radia ZET, którzy przekonują, że organizator tego wydarzenia „sprzedaje” spotkania z głową państwa.

- „Pakiet Platinum za 100 tys. dolarów to rozmowa 1 na 1 z prezydentem Polski, Gold jest połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie, jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów”

- czytamy.

Leśkiewicz: Nagonki ciąg dalszy

Do publikacji odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który podkreśla, że wpisuje się ona w „nagonkę na Prezydenta RP”.

- „Nikt nie płacił za wstęp i udział w Polish - American Economic Summit w Nowym Jorku. Nie było deklaracji ze strony Kancelarii Prezydenta warunkujących udział w Forum lub spotkanie z Prezydentem od wpłacenia środków finansowych. To absurd”

- oświadczył minister.

- „Forum organizuje Centrum Strategii Rozwojowych. Jest ono takim samym wydarzeniem jak konferencje w Karpaczu czy Krynicy. Tu też pojawiają się sponsorzy i partnerzy, podobnie jest w przypadku Polish - American Economic Summit. Lista partnerów jest publicznie znana. Prezydent RP nie będzie uczestniczył w panelach organizowanych przez CSR”

- dodał.

Płatne akredytacje na konferencję z premierem

Tymczasem prof. Stanisław Żerko zwrócił uwagę na XV edycję Europejskiego Forum Nowych Idei, która odbędzie się w przyszłym miesiącu w Sopocie. Wśród prelegentów są m.in. premier Donald Tusk, wicepremier Krzysztof Gawkowski czy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Akredytacje na wydarzenie są płatne.