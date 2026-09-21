16 września w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego spotkali się reprezentujący różne zawody prawnicze przedstawiciele organizacji prawniczych oraz reprezentanci środowisk patriotycznych, którzy rozmawiali o działaniach rządzących, w tym o doniesieniach na temat możliwej próby siłowego przejęcia kontroli nad TK. Po tym spotkaniu jego uczestnicy wydali stanowisko, które publikuje portal Niezależna.pl.

- „Z głębokim zaniepokojeniem i oburzeniem przyjmujemy bezprawne ingerencje w działalność Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza zapowiedzi siłowego przejęcia nad nim kontroli przez obecną większość polityczną. Wyrażamy wobec nich kategoryczny sprzeciw. Apelujemy do wszystkich środowisk prawniczych o obronę standardów konstytucyjnych”

- czytamy.

Autorzy podkreślają, że odmowa publikacji orzeczeń wyroków TK, kwestionowanie statusu jego sędziów czy próby kształtowania składu w sposób sprzeczny z Konstytucją i ustawami to działania „niedopuszczalne i godzące w konstytucyjny porządek państwa”.

- „Broniąc niezależności Trybunału Konstytucyjnego, występujemy w obronie podstawowych zasad porządku prawnego. Zgodnie z zasadą legalizmu, wyrażoną w art. 7 Konstytucji, władza polityczna ma swoje granice, które wyznacza Konstytucja i przepisy prawa. Niezależny Trybunał Konstytucyjny jest niezbędnym gwarantem nadrzędności Konstytucji”

- zaznaczyli.

Pod apelem podpisali się m.in.: specjalizująca się w prawie europejskim prof. Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka prof. Anna Łabno, sędzia SN prof. Kamil Zaradkiewicz, sędzia Pior Schab, mec. Krzysztof Wąsowski czy mec. Anna Żmijewska.

Portal Niezakeżna.pl uruchomił zbiórkę podpisów pod petycją w obronie niezależności TK.