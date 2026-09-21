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Uwaga

Tak zadłuża nas Tusk! Kuźmiuk: Dzwon alarmowy dla wszystkich Polaków

1. Do końca tego miesiąca projekt budżetu na 2027 znajdzie się w Sejmie i mimo tego, że teraz trwają konsultacje społeczne tego dokumentu, należy zakładać, że nie wpłyną już one zasadniczo na jego ostateczny kształt. y, że rząd Tuska przekazał do wspomnianych konsultacji społecznych projekt budżetu na 2027 rok z rekordowym deficytem wynoszącym aż 282 mld zł, przy czym ogłoszone przy tej okazji priorytety, mają bardzo słabe odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych.

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Donald Tusk i Andrzej Domański
Donald Tusk i Andrzej Domański · fot. Gov.pl via Wikipedia, CC BY 3.0 pl

Priorytety te to obrona narodowa, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo energetyczne, tyle tylko, że jak się okazuje na obronę narodową w budżecie i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), zarezerwowano kwotę zaledwie 198,1 mld zł, a więc tylko 4,51% PKB, na zdrowie 274 mld zł, czyli ledwie 7% PKB, a na bezpieczeństwo energetyczne zaledwie 1,5 mld zł więcej, niż w roku 2026. A więc na obronę narodową, będącą ponoć priorytetem w 2027 roku koalicja 13 grudnia, chce przeznaczyć o 0,5 pp PKB mniej, niż w roku 2026, na zdrowie minimum tego co wynika z ustawy o finansowaniu ochrony zdrowia przyjętej w 2021 roku ( zgodnie z tą ustawą w 2027 roku nakłady na zdrowie miały wynieść co najmniej 7% PKB), a na bezpieczeństwo energetyczne ma być zaledwie o 1,5 mld zł więcej, niż w roku 2026.

2. Ogłoszone przez Tuska i Domańskiego priorytety mają więc charakter propagandowy, co więcej wydatkami na te cele w żaden sposób nie da się wytłumaczyć, wręcz astronomicznego deficytu budżetowego, najwyższego podczas 4-letniej kadencji tej ekipy rządowej. Tym razem dochody budżetowe określono na poziomie 695 mld zł , limit wydatków w wysokości prawie 978 mld zł, co oznacza, że żeby je sfinansować, rządzący muszą pożyczyć blisko 1/3 środków, zresztą bardzo podobnie, jak w latach 2024-2026. Co więcej przy okazji prezentacji tego budżetu dowiedzieliśmy się, że już trzeci raz z rzędu minister Domański także w roku 2026 nie wykona zaplanowanych przez siebie dochodów budżetowych, tym razem zabraknie mu ponad 21 mld zł, choć po 2/3 roku, brakuje ponad 40 mld zł dochodów podatkowych w stosunku do wielkości zaplanowanych.

3. Ale bardzo poważnym problemem projektu budżetu na 2027 rok jest nie tylko propagandowy charakter jego priorytetów ogłoszonych podczas jego prezentacji przez Tuska i Domańskiego, ale fakt, że jego realizacja w proponowanym przez rząd kształcie doprowadzi do przekroczenia przez Państwowy Dług Publiczny (PDP) poziomu 55% PKB czyli tzw. progu ostrożnościowego, ze wszystkim tego wręcz dramatycznymi konsekwencjami. Otóż Rada Fiskalna w swojej opinii do budżetu na 2027 rok stwierdziła, że ryzyko przekroczenia przez PDP w relacji do PKB progu ostrożnościowego 55% jest bardzo wysokie i próg ten zostaje przekroczony w niemal wszystkich wariantach ryzyka. Trzeba przy tym mocno podkreślić, że przekroczenie przez PDP 55% PKB w 2027 roku zgodnie zapisami art 86 ust 1 pkt 2 oznaczałoby, że projekt budżetu na 2029 rok, musiałby nie przewidywać deficytu, albo też ten deficyt musiałby być na tak niskim poziomie, aby dług Skarbu Państwa do PKB, był niższy niż w roku poprzednim. Chodzi o budżet na 2029 rok tylko dlatego, że przekroczenie tego wskaźnika zostanie ogłoszone dopiero późną wiosną 2028 roku, ponieważ wcześniej GUS musi ustalić wartość PKB za 2027 i ogłosić to w oficjalnym komunikacie. Co więcej w tak przygotowanym budżecie bez deficytu albo z bardzo niskim deficytem na rok 2029 nie mogą być przewidywane podwyżki płac dla pracowników sfery budżetowej, waloryzacje rent i emerytur tylko o wskaźnik inflacji, zakaz udzielania pożyczek i kredytów z budżetu państwa i inne posunięcia oszczędnościowe. Mówiąc wprost rząd Tuska doprowadzając w 2027 roku do przekroczenia progu ostrożnościowego 55% PKB, stawia następny rząd przed ustawowa koniecznością wprowadzenia wręcz drastycznych oszczędności w budżecie na 2029 rok.

4. A więc przedłożenie przez rząd Tuska już 4. budżetu z deficytem prawie 300 mld zł, to wręcz wymowne podsumowanie 4-letniej kadencji koalicji 13 grudnia, bowiem sama suma deficytów budżetowych to 1, 040 mld zł, a długu publicznego związanego z ich realizacją ponad 1,5 bln zł, czyli niewiele mniej, niż wszystkie rządy od 1989 roku do 2023. W zaledwie 4 lata rząd Tuska, zadłuża nas na kwotę podobną do tej na jaką zadłużyły nas wszystkie rządy przez 34 lata i ten fakt powinien być wręcz dzwonem alarmowym dla wszystkich Polaków niezależnie od poglądów politycznych. Co więcej mamy do czynienia z gwałtownym narastaniem długu, jeszcze w 2025, było to ok 0,9 mld zł dziennie, w tym roku będzie to już zdecydowanie ponad 1 mld zł dziennie, w lipcu tylko dług Skarbu Państwa, wzrastał aż o 1,86 mld zł dziennie, bowiem przyrósł aż o 53 mld zł. Równie gwałtownie rosną koszty jego obsługi, w tym roku tylko obsługa długu SP, to 90 mld zł w następnym to już 107 mld zł, a całego długu ok 120 mld zł, to więcej niż wydajemy z budżetu na wojsko,bowiem w tym roku z części 29, mamy wydać na wojsko ok 118 mld zł. Obniżka ratingu naszego kraju przez Moody's do najniższego poziomu A3 w ostatnich dniach, ten proces jeszcze nasili, bowiem zarówno pożyczanie, aby pokryć deficyt budżetowy, jak i rolowanie starego długu stanie się jeszcze droższe niż do tej pory. Już w tej chwili oprocentowanie naszych obligacji 10-letnich sięga aż 6,4% a przez wiele ostatnich miesięcy utrzymywało się na poziomie niewiele wyższym niż 5%, co przy konieczności pożyczania setek miliardów złotych będzie powodowało gwałtowny przyrost kosztów obsługi długu.

Źródło: Zbigniew Kuźmiuk/salon24.pl

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