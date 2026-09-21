Alternatywa dla Niemiec we wczorajszych wyborach uzyskała aż 38,2 proc. głosów. Drugie miejsce z wynikiem 35,5 proc. zajęła SPD, a w parlamencie znajdzie się także Lewica (6,5 proc.) oraz Zieloni (5,7). Najbardziej zaskakuje jednak wynik CDU, które nie przekracza progu wyborczego, notując poparcie na poziomie 4,9 proc.

To pierwszy raz w historii, gdy CDU nie znalazła się w parlamencie niemieckiego kraju związkowego. Drugi raz z kolei wygrywa AfD – wcześniej odniosła zwycięstwo w Saksonii-Anhalcie.

Co ciekawe, Merz jako lider chadeków już po godzinie 18, gdy CDU z kiepskim wynikiem wchodziło do parlamentu, nazwał wynik „katastrofą”. Rzeczywiste poparcie dla CDU okazało się jednak jeszcze niższe. Wielu komentatorów zauważa, że wynik dwóch ostatnich głosowań może doprowadzić do utraty stanowiska przez Merza.